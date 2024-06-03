Суд оставил в СИЗО главу Дептранса Новосибирска Богомазову

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Исполнявшая на момент ареста обязанности главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Олеся Богомазова останется в следственном изоляторе. В понедельник, 3 июня, в облсуде в режиме видеоконференции рассматривалась апелляция на ее арест.
Как известно, чиновницу задержали 14 мая по подозрению в крупной взятке, сейчас она находится в статусе обвиняемой. Под стражей Богомазова останется до 12 июля, сообщили в пресс-службе регионального судебного департамента.
Сейчас обязанности руководителя департамента временно назначен Михаил Кондауров, возглавляющий муниципальное управление пассажирских перевозок.
На сегодняшний момент известно, что против Зырянова возбуждено уголовное дело о получении им крупной взятки. По поводу задержания Витухина источники сообщают о возможном его участии в неких коррупционных схемах.