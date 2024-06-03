Так себе лето: синоптики дали прогноз на начало июня в Новосибирской области

В первой декаде июня температура воздуха в Новосибирской области ожидается на 1-3 градуса ниже нормы, рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. Но в динамике атмосферные процессы дают новосибирцам повод для оптимизма.