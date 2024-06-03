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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В начале июня будет холоднее, чем обычно

Так себе лето: синоптики дали прогноз на начало июня в Новосибирской области

3 июня 2024, 09:04
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В начале июня будет холоднее, чем обычно
Температура воздуха будет постепенно повышаться, но все равно показали останутся ниже нормативных, сообщили в Новосибирском Гидрометцентре.

В первой декаде июня температура воздуха в Новосибирской области ожидается на 1-3 градуса ниже нормы, рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. Но в динамике атмосферные процессы дают новосибирцам повод для оптимизма.

«Мы предполагаем, что очаг холода сместится на восточные районы Томской области и в Кемеровскую область», — говорит Анна Лапчик.

При этом количество осадков в первые 10 дней июня не должно превысить норму.

Ранее мы рассказывали, почему конец мая-2024 в Новосибирской области стал одним из самых холодных за всю историю наблюдений.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Июнь#2024
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