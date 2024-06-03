Так себе лето: синоптики дали прогноз на начало июня в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В первой декаде июня температура воздуха в Новосибирской области ожидается на 1-3 градуса ниже нормы, рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. Но в динамике атмосферные процессы дают новосибирцам повод для оптимизма.
«Мы предполагаем, что очаг холода сместится на восточные районы Томской области и в Кемеровскую область», — говорит Анна Лапчик.
При этом количество осадков в первые 10 дней июня не должно превысить норму.
Ранее мы рассказывали, почему конец мая-2024 в Новосибирской области стал одним из самых холодных за всю историю наблюдений.