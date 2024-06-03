atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Задержан директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области

Задержан директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области

3 июня 2024, 06:12
Фото: ВК
К Александру Зырянову и его заместителю появились вопросы у силовиков, сообщает источник. знакомый с ситуацией.

Задержан глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Кроме того, по некоторым данным силовики задержали и заместителя чиновника.

Сейчас у задержанных дома и в рабочих кабинетах проходят обыски, сообщает Сибкрай. О причинах задержания пока ничего не известно, как и о том, выбрана ли им мера пресечения.

Задержанный мужчина был на посту руководителя с 2017 года. Сейчас на месте проживания и работы проходят обыски.

Читайте также:
На 4,7 млн оштрафован подрядчик ремонта теплосети в Новосибирской области4,5 млн взыскали с наследников новосибирского фермера за неиспользованный грант Что известно к этому часу о масштабном пожаре на складе в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Задержание#Агентство инвестиционного развития
Подпишитесь
Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области
Сегодня, 04:39
Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области
Сегодня, 04:11
Прятались в кустах: автомобиль расстреляли неизвестные на Первомайке в Новосибирске
Вчера, 06:13
Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцам
1 июня, 09:50
Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024
1 июня, 07:39
Пьяная девушка на Porsche Cayenne устроила ДТП во дворе новосибирского ЖК
1 июня, 07:03
"