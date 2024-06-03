Задержан директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Задержан глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Кроме того, по некоторым данным силовики задержали и заместителя чиновника.
Сейчас у задержанных дома и в рабочих кабинетах проходят обыски, сообщает Сибкрай. О причинах задержания пока ничего не известно, как и о том, выбрана ли им мера пресечения.
Задержанный мужчина был на посту руководителя с 2017 года. Сейчас на месте проживания и работы проходят обыски.