12 интересных фактов о Пушкине: от личной жизни до работы

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
6 июня 2024 года будет 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 1997 году президент России объявил этот день Пушкинским днем, так что теперь каждый год 6 июня отмечается как день рождения великого писателя и поэта.
Пушкин был потомком Пушкиных, его отец Сергей Львович Пушкин, а мать Надежда Осиповна Ганнибал была внучкой Абрама Петровича Ганнибала. Ганнибал был известным военным инженером и генерал-аншефом. Его привезли в Россию из Абиссинии, чтобы стать арапом Петра I. Он получил образование и достиг успеха в карьере благодаря поддержке императора.
Александр Пушкин родился 26 мая (6 июня по новому стилю) 1799 года в Москве. В тот день в столице звучали колокола и проходили молебны, но не в честь будущего писателя. Это было связано с празднованием Вознесения Господня и рождением внучки императора Павла I. Крещение Пушкина состоялось 8 июня 1799 года в церкви Богоявления в Елохове.
У Пушкина были братья и сестры. У Сергея и Надежды Пушкиных было восемь детей, но только трое из них дожили до взрослого возраста. Старшая сестра Ольга вышла замуж за историка Николая Павлищева и поддерживала хорошие отношения с братом Александром. Другой брат, Лев, был литературным секретарем у Александра и надворным советником.
Александр Пушкин и Лев Толстой являлись дальними родственниками. Их общий предок был адмиралом Иваном Михайловичем Головиным, который помогал Петру I создавать русский флот. Пушкин был потомком Евдокии, а Толстой — потомком Ольги, дочерей Головина.
Александр Пушкин не был любимым ребенком у своей матери. Надежда Осиповна мало заботилась о воспитании детей. Считается, что она относилась к маленькому Александру с равнодушием. Ее предпочтение было уделено дочери Ольге, а ее особая любовь принадлежала Левушке — самому младшему из выживших детей.
Няню Пушкина Арина Родионовна на самом деле звали Ирина. Первая няня Пушкина, о которой он писал как о «подруге его трудных дней, его изношенной голубке», была известна как Арина Родионовна, но ее настоящее имя было Ирина. Арина — так ее называли в семье, а потом и хозяева, для которых она работала. Так как Арина была крепостной, у нее не было фамилии, Родионовна — это отчество. Впоследствии появилась версия, что фамилия Арины была Яковлева, а после замужества — Матвеева.
Первые стихи Пушкин начал писать на французском языке. Он начал сочинять свои первые стихи примерно в восемь лет. По словам его брата Льва, маленький Саша «писал на французском языке маленькие комедии».
Закончил работу над «Русланом и Людмилой» в 21 год. Пушкин начал писать свою первую поэму, «Руслан и Людмила», в 19 лет и закончил ее в 21 год. После публикации в 1820 году произведение стало очень популярным. За написание романа «Евгений Онегин» Пушкин получил огромный гонорар. Роман был написан в течение 7 лет 4 месяцев 17 дней, и каждая глава издавалась отдельно. Пушкин получал гонорар за каждую главу, поэтому это была очень выгодная работа для него. Общий гонорар за «Евгения Онегина» составил 12 тыс. рублей.
Пушкин и Дантес были женаты на родных сестрах. 27 января (по старому стилю) 1837 года состоялась дуэль Александра Пушкина с французом Жоржем Дантесом. За несколько недель до этого Дантес женился на старшей сестре жены Пушкина Екатерине Гончаровой. Роль Екатерины в роковых событиях пушкинисты описывают по-разному. Есть версия, что она была страстно влюблена в Дантеса, поэтому не предупредила родную сестру о готовящейся дуэли. После дуэли Дантес с супругой уехали из России во Францию, у них родились четверо детей. В 34 года Екатерина Гончарова скончалась от послеродовой горячки. Дантес дожил до 83 лет.
Пушкина похоронили рядом с матерью с разницей в один год. Проститься со знаменитым писателем пришло неслыханное число людей: от 10 до 50 тысяч человек. Пушкина похоронили в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных (ныне — поселок Пушкинские Горы, Псковская обл.) Примечательно, что за год до смерти поэта умерла его мать Надежда Осиповна и Пушкин завещал похоронить его рядом с ней. Так и случилось. Как писал Алексей Вульф, Пушкин и его мать «лежат теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу, чем были при жизни».