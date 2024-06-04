12 интересных фактов о Пушкине: от личной жизни до работы

Няню Пушкина Арина Родионовна на самом деле звали Ирина. Первая няня Пушкина, о которой он писал как о «подруге его трудных дней, его изношенной голубке», была известна как Арина Родионовна, но ее настоящее имя было Ирина. Арина — так ее называли в семье, а потом и хозяева, для которых она работала. Так как Арина была крепостной, у нее не было фамилии, Родионовна — это отчество. Впоследствии появилась версия, что фамилия Арины была Яковлева, а после замужества — Матвеева.