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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Пушкин умер в 1837 году

12 интересных фактов о Пушкине: от личной жизни до работы

4 июня 2024, 08:38
Фото: 1MI
Пушкин умер в 1837 году
Александр Пушкин, великий русский поэт и писатель, был потомком чернокожего арапа, имел родных братьев и сестер, его рождение отмечалось в день Вознесения Господня, а его предки связывают его со Львом Толстым — 12 интересных фактов в канун дня рождения великого поэта.

Интересные факты из биографии Пушкина

Факт №1

6 июня 2024 года будет 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 1997 году президент России объявил этот день Пушкинским днем, так что теперь каждый год 6 июня отмечается как день рождения великого писателя и поэта.

 

Факт №2

Пушкин был потомком Пушкиных, его отец Сергей Львович Пушкин, а мать Надежда Осиповна Ганнибал была внучкой Абрама Петровича Ганнибала. Ганнибал был известным военным инженером и генерал-аншефом. Его привезли в Россию из Абиссинии, чтобы стать арапом Петра I. Он получил образование и достиг успеха в карьере благодаря поддержке императора.

 

Факт №3

Александр Пушкин родился 26 мая (6 июня по новому стилю) 1799 года в Москве. В тот день в столице звучали колокола и проходили молебны, но не в честь будущего писателя. Это было связано с празднованием Вознесения Господня и рождением внучки императора Павла I. Крещение Пушкина состоялось 8 июня 1799 года в церкви Богоявления в Елохове.

 

Факт №4

У Пушкина были братья и сестры. У Сергея и Надежды Пушкиных было восемь детей, но только трое из них дожили до взрослого возраста. Старшая сестра Ольга вышла замуж за историка Николая Павлищева и поддерживала хорошие отношения с братом Александром. Другой брат, Лев, был литературным секретарем у Александра и надворным советником.

У Пушкина были братья и сестрыУ Пушкина были братья и сестры
У Пушкина были братья и сестры
Фото: 1MI

Факт №5

Александр Пушкин и Лев Толстой являлись дальними родственниками. Их общий предок был адмиралом Иваном Михайловичем Головиным, который помогал Петру I создавать русский флот. Пушкин был потомком Евдокии, а Толстой — потомком Ольги, дочерей Головина.

 

Факт №7

Александр Пушкин не был любимым ребенком у своей матери. Надежда Осиповна мало заботилась о воспитании детей. Считается, что она относилась к маленькому Александру с равнодушием. Ее предпочтение было уделено дочери Ольге, а ее особая любовь принадлежала Левушке — самому младшему из выживших детей.

 

Факт №8

Няню Пушкина Арина Родионовна на самом деле звали Ирина. Первая няня Пушкина, о которой он писал как о «подруге его трудных дней, его изношенной голубке», была известна как Арина Родионовна, но ее настоящее имя было Ирина. Арина — так ее называли в семье, а потом и хозяева, для которых она работала. Так как Арина была крепостной, у нее не было фамилии, Родионовна — это отчество. Впоследствии появилась версия, что фамилия Арины была Яковлева, а после замужества — Матвеева.

 

Факт №9

Первые стихи Пушкин начал писать на французском языке. Он начал сочинять свои первые стихи примерно в восемь лет. По словам его брата Льва, маленький Саша «писал на французском языке маленькие комедии».

Некоторые стихи поэт писал на французкомНекоторые стихи поэт писал на французком
Некоторые стихи поэт писал на французком
Фото: 1MI

Факт №10

Закончил работу над «Русланом и Людмилой» в 21 год. Пушкин начал писать свою первую поэму, «Руслан и Людмила», в 19 лет и закончил ее в 21 год. После публикации в 1820 году произведение стало очень популярным. За написание романа «Евгений Онегин» Пушкин получил огромный гонорар. Роман был написан в течение 7 лет 4 месяцев 17 дней, и каждая глава издавалась отдельно. Пушкин получал гонорар за каждую главу, поэтому это была очень выгодная работа для него. Общий гонорар за «Евгения Онегина» составил 12 тыс. рублей.

 

Факт №11

Пушкин и Дантес были женаты на родных сестрах. 27 января (по старому стилю) 1837 года состоялась дуэль Александра Пушкина с французом Жоржем Дантесом. За несколько недель до этого Дантес женился на старшей сестре жены Пушкина Екатерине Гончаровой. Роль Екатерины в роковых событиях пушкинисты описывают по-разному. Есть версия, что она была страстно влюблена в Дантеса, поэтому не предупредила родную сестру о готовящейся дуэли. После дуэли Дантес с супругой уехали из России во Францию, у них родились четверо детей. В 34 года Екатерина Гончарова скончалась от послеродовой горячки. Дантес дожил до 83 лет.

 

Факт №12

Пушкина похоронили рядом с матерью с разницей в один год. Проститься со знаменитым писателем пришло неслыханное число людей: от 10 до 50 тысяч человек. Пушкина похоронили в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных (ныне — поселок Пушкинские Горы, Псковская обл.) Примечательно, что за год до смерти поэта умерла его мать Надежда Осиповна и Пушкин завещал похоронить его рядом с ней. Так и случилось. Как писал Алексей Вульф, Пушкин и его мать «лежат теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу, чем были при жизни».

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