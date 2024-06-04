230 тысяч вернут обманутой по телефону пенсионерке из Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Новосибирской области пенсионерке, обманутой телефонными мошенниками, вернут 230 тысяч рублей. Суд постановил взыскать эти деньги с владельца счета, на который их перечислили, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Сейчас в рабочем поселке Маслянино идет следствие по делу о мошенничестве, совершенном в отношении 63-летней местной жительницы. Как-то ей позвонил по телефону неизвестный, и убедил перевести на названный им банковский счет 210 тысяч рублей.
После возбуждения уголовного дела районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы с так называемого дроппера — человека, чьим счетом с его ведома решили воспользоваться мошенники.
Решение суда в законную силу пока не вступило, поэтому не исключено, что дроппер решит его обжаловать.