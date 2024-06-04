230 тысяч вернут обманутой по телефону пенсионерке из Новосибирской области

Сейчас в рабочем поселке Маслянино идет следствие по делу о мошенничестве, совершенном в отношении 63-летней местной жительницы. Как-то ей позвонил по телефону неизвестный, и убедил перевести на названный им банковский счет 210 тысяч рублей.