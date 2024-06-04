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230 тысяч вернут обманутой по телефону пенсионерке из Новосибирской области

230 тысяч вернут обманутой по телефону пенсионерке из Новосибирской области

4 июня 2024, 10:22
Фото: 1MI
В Новосибирской области 230 тысяч рублей вернут пострадавшей от телефонных мошенников пенсионерке, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирской области пенсионерке, обманутой телефонными мошенниками, вернут 230 тысяч рублей. Суд постановил взыскать эти деньги с владельца счета, на который их перечислили, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сейчас в рабочем поселке Маслянино идет следствие по делу о мошенничестве, совершенном в отношении 63-летней местной жительницы. Как-то ей позвонил по телефону неизвестный, и убедил перевести на названный им банковский счет 210 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы с так называемого дроппера — человека, чьим счетом с его ведома решили воспользоваться мошенники.

Решение суда в законную силу пока не вступило, поэтому не исключено, что дроппер решит его обжаловать.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Мошенничество#Деньги#Пенсионерка
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