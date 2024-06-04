Банк ДОМ. РФ повысил ставки по вкладу «Мой ДОМ» до 18,3%

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Доходность при размещении от 1 млн рублей составит:
«С начала текущего года портфель срочных депозитов Банка ДОМ.РФ увеличился более чем в полтора раза. Это связано с сохранением ориентации на сберегательную модель клиентского поведения и высокой доходностью вкладов. Мы внимательно следим за конъюнктурой рынка и оперативно корректируем параметры продуктов для того, чтобы наши предложения оставались наиболее привлекательными для клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
В Банке ДОМ.РФ клиенты сами устанавливают подходящие параметры размещения, исходя из своих потребностей. Размер ставки зависит от возможности пополнения и снятия денежных средств, а также периодичности выплаты процентов.
Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления вкладами, включающий открытие вкладов, пополнение, а также снятие средств.
Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка по ссылке.
*Максимальные ставки на всех сроках размещения доступны при открытии вклада без опции пополнения и снятия с выплатой процентов в конце срока.
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