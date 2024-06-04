Дачи за десятки миллионов продают в живописных местах Новосибирска — смотрим фото

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 09:25
Дача продается в селе Новолуговое. Площадь участка — 8 соток, а площадь дома — 115 квадратных метров. Внутри есть три комнаты, кухня-гостиная, уборная и ванная комнаты. На территории есть гараж для одной машины, а за ним есть котельная. Как пишет продавец, приобретая дачу, новый владелец автоматически получает единение с природной на протяжении всего года. Участок жилища ухоженный, там растут плодово-ягодные культуры и цветы. В двух минутах от участка протекает река Иня, а сам берег облагорожен для отдыха. Важной деталью являются интеллигентные соседи. Жить на этой даче можно круглый год.
Дача продается в СНТ Дорожник в Новосибирске. Площадь участка — 6 соток, а дома — 100 квадратов. Дом двухэтажный, с верандой и террасой. Внутри две спальни, кухня, совмещенная с гостиной, санузел и душ. На территории есть дом для гостей (12 квадратов). Владелец все обустроил для досуга: поставил бассейн, бильярд и теннис. Дороги в СНТ чистят зимой, поэтому жить там можно круглый год.
Дача продается в Новосибирском районе в СНТ «Строймашевец». Площадь участка — 6 соток, дома — 190 кв. метров. Сам дом трехэтажный, внутри девять комнат. Рядом с участкам находится живописная протока Оби. Владелец жилплощади говорит, что будущие жильцы смогут рыбачить и отдыхать на природе, вдали от городской суеты. На территории имеются все постройки — гараж, баня и теплица. Также в СНТ хорошо развита инфраструктура: рядом остановки для транспорта. Кроме того, есть возможность там прописаться и жить там в любое время года.
В Новосибирске продается дача с красивым видом. Продавец громко заявляет, что такого участка нет во всей области. Его площадь — 5 соток, а площадь дачи — 65 квадратов. На территории есть баня, гараж для лодки. Сам участок находится на первой береговой линии. Из окон виднеется красивая природа. Есть доступ зимой.
Дача находится в Новосибирске. Ее площадь — 120 квадратных метров, а участка — 5 соток. На территории есть гараж, а внутри дома можно поиграть в бильярд или насладиться камином. В целом, ремонт выглядит весьма современно. Для отдыха есть беседка.