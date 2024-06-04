Дачи за десятки миллионов продают в живописных местах Новосибирска — смотрим фото

Дача продается в селе Новолуговое. Площадь участка — 8 соток, а площадь дома — 115 квадратных метров. Внутри есть три комнаты, кухня-гостиная, уборная и ванная комнаты. На территории есть гараж для одной машины, а за ним есть котельная. Как пишет продавец, приобретая дачу, новый владелец автоматически получает единение с природной на протяжении всего года. Участок жилища ухоженный, там растут плодово-ягодные культуры и цветы. В двух минутах от участка протекает река Иня, а сам берег облагорожен для отдыха. Важной деталью являются интеллигентные соседи. Жить на этой даче можно круглый год.