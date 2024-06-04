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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Дерзких грабителей-азиатов полицейские ищут по всему Новосибирску

Двое грабителей азиатской внешности напали на сибирячку — их ищет полиция

4 июня 2024, 09:48
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Дерзких грабителей-азиатов полицейские ищут по всему Новосибирску

Парни проследовали за девушкой до ее квартиры, забрали у нее ценные вещи и скрылись, ущерб оценили в 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел 3 июня. Двое подозреваемых зашли за девушкой в подъезд на Вертковской улице в Кировском районе, дождались, пока она откроет дверь. После этого мужчины напали на потерпевшую. У нее забрали телефон, наушники, часы. Сама девушка не пострадала.

Возбуждено уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК РФ).

Сейчас нападавших ищет полиция. На вид подозреваемым 20-25 лет, уточняется, что они азиатской внешности. На одном из мужчина была черная куртка и белая толстовка с капюшоном. На втором — зеленая куртка, штаны и черная кепка.

Информацию просят сообщать по телефонам: 232-15-71, 16-02, 8-961-217-48-48. Конфиденциальность гарантируют.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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