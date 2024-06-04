Двое грабителей азиатской внешности напали на сибирячку — их ищет полиция

Инцидент произошел 3 июня. Двое подозреваемых зашли за девушкой в подъезд на Вертковской улице в Кировском районе, дождались, пока она откроет дверь. После этого мужчины напали на потерпевшую. У нее забрали телефон, наушники, часы. Сама девушка не пострадала.