Двое грабителей азиатской внешности напали на сибирячку — их ищет полиция

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Инцидент произошел 3 июня. Двое подозреваемых зашли за девушкой в подъезд на Вертковской улице в Кировском районе, дождались, пока она откроет дверь. После этого мужчины напали на потерпевшую. У нее забрали телефон, наушники, часы. Сама девушка не пострадала.
Возбуждено уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК РФ).
Сейчас нападавших ищет полиция. На вид подозреваемым 20-25 лет, уточняется, что они азиатской внешности. На одном из мужчина была черная куртка и белая толстовка с капюшоном. На втором — зеленая куртка, штаны и черная кепка.
Информацию просят сообщать по телефонам: 232-15-71, 16-02, 8-961-217-48-48. Конфиденциальность гарантируют.