Фиктивную закупку на 100 млн вскрыли в учебном заведении Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Представители государственного автономного учреждения дополнительного образования региона закупили для учебных целей высокотехнологичное оборудование.
При этом договор был заключен для создания видимости, а деньги перечислили индивидуальному предпринимателю при фактическом отсутствии оборудования. В своих махинациях подозреваемые использовали поддельные коммерческие предложения и умышленное завышение цены контракта.
В результате ущерб бюджету составил 100 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В прокуратуре отказались раскрыть наименование учреждения.