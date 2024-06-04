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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Фиктивную закупку на 100 млн вскрыли в учебном заведении Новосибирской области

Фиктивную закупку на 100 млн вскрыли в учебном заведении Новосибирской области

4 июня 2024, 11:06
Фото: 1MI
Закупки проводили по госконтракту, но оборудование фактически не было поставлено, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Представители государственного автономного учреждения дополнительного образования региона закупили для учебных целей высокотехнологичное оборудование.

При этом договор был заключен для создания видимости, а деньги перечислили индивидуальному предпринимателю при фактическом отсутствии оборудования. В своих махинациях подозреваемые использовали поддельные коммерческие предложения и умышленное завышение цены контракта.

В результате ущерб бюджету составил 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В прокуратуре отказались раскрыть наименование учреждения.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Уголовное дело#Прокуратура#УК РФ#Превышение полномочий
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