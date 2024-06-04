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Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве поликлиник в Новосибирске

Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве поликлиник в Новосибирске

4 июня 2024, 04:53
Фото: 1MI
В Новосибирске обнаружены технологические нарушения при строительстве поликлиник методом государственно-частного партнерства, сообщили в областном Госстройнадзоре.

В Новосибирске обнаружены нарушения при возведении пяти из семи поликлиник, строящихся при помощи государственно-частного партнерства. Областной Госстройнадзор обнародовал результаты проведенной специалистами ведомства проверки.

По словам руководителя организации Алексея Нечунаева, подрядчики допустили отклонение от проектов при устройстве фундаментов, кроме того, в каркасах из железобетона обнаружены дефекты.

Также при выполнении работ заменялись строительные материалы, не делался геотехнический мониторинг, нарушались правила по организации стройплощадки.

Четыре медицинских учреждения строятся сейчас по ГЧП в Кировском и Ленинском районах столицы Сибири, еще одна — в Заельцовском, сообщает ТАСС.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Строительство#Поликлиники#Госстройнадзор#Технологические нарушения#Государственно-частное партнерство
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