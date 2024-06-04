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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Прохладно будет в регионе

Июньские заморозки: до -1 похолодает в Новосибирской области

4 июня 2024, 12:46
Фото: 1MI
Прохладно будет в регионе

До -1 похолодает в Новосибирской области 4 и 5 июня

В Новосибирской области снова похолодает до минусовых температур, о чем предупредили в МЧС.

Сообщение о грядущих заморозках разослало новосибирцам Министерство чрезвычайных ситуаций. Горожан предупредили, что местами по области в ночь на 5 июня может похолодать до -1. Также в регионе сохраняется высокая пожароопасность с 4 по 10 июня.

Фото: atas.info

Онлайн-сервисы о сильных заморозках в регионе не информируют. По данным «Яндекс. Погоды», в ночь с 4 на 5 июня похолодает до +13, а днем 5 числа потеплеет до +17. С 6 июня начнет лить дождь, а средняя температура воздуха составит +19…+24.

Напомним, ранее мы назвали даты наступления реальной жары в Новосибирске. Прогноз на лето не утешает.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#МЧС#Заморозки#Жара#Холод
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