Июньские заморозки: до -1 похолодает в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Сообщение о грядущих заморозках разослало новосибирцам Министерство чрезвычайных ситуаций. Горожан предупредили, что местами по области в ночь на 5 июня может похолодать до -1. Также в регионе сохраняется высокая пожароопасность с 4 по 10 июня.
Онлайн-сервисы о сильных заморозках в регионе не информируют. По данным «Яндекс. Погоды», в ночь с 4 на 5 июня похолодает до +13, а днем 5 числа потеплеет до +17. С 6 июня начнет лить дождь, а средняя температура воздуха составит +19…+24.
Напомним, ранее мы назвали даты наступления реальной жары в Новосибирске. Прогноз на лето не утешает.