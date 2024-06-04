Июньские заморозки: до -1 похолодает в Новосибирской области

Онлайн-сервисы о сильных заморозках в регионе не информируют. По данным «Яндекс. Погоды», в ночь с 4 на 5 июня похолодает до +13, а днем 5 числа потеплеет до +17. С 6 июня начнет лить дождь, а средняя температура воздуха составит +19…+24.