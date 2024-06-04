Как будем работать и отдыхать в июне 2024 — производственный календарь

По классике, в июне будет 10 выходных дней в субботу и воскресение. Кроме того, россиян ждет еще один день без работы, так как 12 июня отмечается День России. Он считается выходным. Получается, что выходные будут в следующие даты: 1-2, 8-9, 12, 15-16, 22-23, 29-30 числа. Приятным бонусом для работников станет то, что 11 июня станет сокращенным днем на час.