Как будем работать и отдыхать в июне 2024 — производственный календарь

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 07:58
По классике, в июне будет 10 выходных дней в субботу и воскресение. Кроме того, россиян ждет еще один день без работы, так как 12 июня отмечается День России. Он считается выходным. Получается, что выходные будут в следующие даты: 1-2, 8-9, 12, 15-16, 22-23, 29-30 числа. Приятным бонусом для работников станет то, что 11 июня станет сокращенным днем на час.
В июне будет 19 рабочих дней. Один из них станет сокращенным — это 11 июня. Уйти с работы можно на час раньше. Связано это с предстоящим праздником Днем России, который отмечается 12 июня.
День защиты детей 1 июня россияне уже отпраздновали. Например в Новосибирск приезжал блогер Дава. Его визит вызвал бурные реакции среди общественников. По мнению активистов и горожан, репер — звезда не того уровня, да и репутация у него не самая благоприятная.
День России 12 июня в Новосибирске отметят масштабно. В городе проведут различные мероприятия, которые будут по душе каждому жителю и гостю столицы Сибири. Ярким событием станет приезд певицы и бывшей девушки новосибирского блогера Давы Ольги Бузовой.
Еще среди праздников есть День донора крови, который отмечается 14 июня, а также День медицинского работника 16 числа. Эти дни считаются не выходными. Также есть следующие праздники:
Среди интересных для новосибирцев событий будет еще одно: День города. В 2024 году столице Сибири исполнится 131 год. В связи с этим, подготовлены различные мероприятия и концертная программа на 29 и 30 июня.
Первый день празднования, 29 июня, начнется с массовой зарядки с участием Олимпийских чемпионов на Михайловской набережной с 10 до 15 часов. Затем состоится часовой концерт, а в 16 часов начнется фестиваль электронной музыки. В 19 часов откроется рок-фестиваль «Ветер Сибири», где среди исполнителей будет и группа «Парк Горького».
Также в этот день будет отмечаться День молодежи в парке «Арена» с 12 до 22 часов. В программу включено проведение спортивных соревнований, музыкальных выступлений, КВН и шоу-программы. В течение дня будет играть кавер-группа «Айвазовский оркестра».
Второй день праздника, 30 июня, на Михайловской набережной пройдут выступления с 12 до 22 часов. С 14 до 15 часов можно будет насладиться исполнением хора из детей и взрослых. С 15 до 17 часов все желающие смогут принять участие в вальсе с тысячью участников. Группа «Пицца» выступит на главной сцене с 21 до 22 часов.
В парке «Арена» с 12 до 22 часов будут организованы развлечения для молодежи. Зрителей ждут выступления творческих коллективов, а основным гостем станет певец Kamazz. Вместо фейерверка запланировано файер-шоу. Также будут работать разнообразные площадки, включая творческие, спортивные и игровые.