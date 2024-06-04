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Коллекцию часов и пачки нала нашли при обыске у чиновника из мэрии Новосибирска

Коллекцию часов и пачки нала нашли при обыске у чиновника из мэрии Новосибирска

4 июня 2024, 08:17
Фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске в отношении начальника городского департамента потребительского рынка Виталия Витухина возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске коллекцию часов и наличные деньги обнаружены во время обыска у руководителя департамента потребительского рынка Виталия Витухина. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за превышение должностных полномочий.

Напомним, Витухина задержали в понедельник, 3 июня. Его подозревают в передаче принадлежащей городу земли и недвижимости на Заельцовском кладбище неким юридическим лицам. Городской казне был нанесен ущерб более чем в 50 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

После вступления Максима Кудрявцева в должность градоначальника Новосибирска, Виталий Витухин публично заявил о своем уходе с поста: он намеревался доработать до 5 июня, но силовики пришли к нему в кабинет раньше.

Во сколько оцениваются принадлежащие Витухину часы, пока неизвестно. Судя по сделанной во время обыска фотографии, среди его коллекции есть дизайнерские мужские часы Dolce&Gabbana.

Если Виталию Витухину будет предъявлено обвинение и его осудят по инкриминируемой статье, он может получить до 10 лет лишения свободы.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Обыск#Часы#Заельцовское кладбище#Виталий Витухин
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