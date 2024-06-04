Коллекцию часов и пачки нала нашли при обыске у чиновника из мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Новосибирске коллекцию часов и наличные деньги обнаружены во время обыска у руководителя департамента потребительского рынка Виталия Витухина. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за превышение должностных полномочий.
Напомним, Витухина задержали в понедельник, 3 июня. Его подозревают в передаче принадлежащей городу земли и недвижимости на Заельцовском кладбище неким юридическим лицам. Городской казне был нанесен ущерб более чем в 50 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
После вступления Максима Кудрявцева в должность градоначальника Новосибирска, Виталий Витухин публично заявил о своем уходе с поста: он намеревался доработать до 5 июня, но силовики пришли к нему в кабинет раньше.
Во сколько оцениваются принадлежащие Витухину часы, пока неизвестно. Судя по сделанной во время обыска фотографии, среди его коллекции есть дизайнерские мужские часы Dolce&Gabbana.
Если Виталию Витухину будет предъявлено обвинение и его осудят по инкриминируемой статье, он может получить до 10 лет лишения свободы.