Коллекцию часов и пачки нала нашли при обыске у чиновника из мэрии Новосибирска

Напомним, Витухина задержали в понедельник, 3 июня. Его подозревают в передаче принадлежащей городу земли и недвижимости на Заельцовском кладбище неким юридическим лицам. Городской казне был нанесен ущерб более чем в 50 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.