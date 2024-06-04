Мэрия извинилась за ночной ремонт улиц в Новосибирске

Мэрия Новосибирска извинилась за ремонт городских дорог ночью, вошедший в настоящее время в активную фазу и приносящий горожанам некоторые неудобства. В администрации города пояснили, что так подрядчики не мешают общественному транспорту и автомобилистам, что позволяет избегать пробок.