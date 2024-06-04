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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Мэрия извинилась за ночной ремонт улиц в Новосибирске

Мэрия извинилась за ночной ремонт улиц в Новосибирске

4 июня 2024, 07:24
Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске мэрия принесла извинения за ремонт проезжей части в ночное время, следует из сообщения муниципального пресс-центра.

Мэрия Новосибирска извинилась за ремонт городских дорог ночью, вошедший в настоящее время в активную фазу и приносящий горожанам некоторые неудобства. В администрации города пояснили, что так подрядчики не мешают общественному транспорту и автомобилистам, что позволяет избегать пробок.

Оправдываясь за неудобство, в мэрии напоминают, что дороги будут приведены в нормативное состояние.

«Это должно положительно сказаться не только на внешнем облике города, но и сделать более комфортной жизнь новосибирцев», — сообщает пресс-центр мэрии.

Известно, что в нынешнем году в столице Сибири намереваются отремонтировать примерно 60 километров автодорог по программам «Безопасные качественные дороги» и «Развитие автомобильных дорог».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мэрия#Общественный транспорт#Ночной ремонт
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