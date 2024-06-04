Мэрия извинилась за ночной ремонт улиц в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Мэрия Новосибирска извинилась за ремонт городских дорог ночью, вошедший в настоящее время в активную фазу и приносящий горожанам некоторые неудобства. В администрации города пояснили, что так подрядчики не мешают общественному транспорту и автомобилистам, что позволяет избегать пробок.
Оправдываясь за неудобство, в мэрии напоминают, что дороги будут приведены в нормативное состояние.
«Это должно положительно сказаться не только на внешнем облике города, но и сделать более комфортной жизнь новосибирцев», — сообщает пресс-центр мэрии.
Известно, что в нынешнем году в столице Сибири намереваются отремонтировать примерно 60 километров автодорог по программам «Безопасные качественные дороги» и «Развитие автомобильных дорог».