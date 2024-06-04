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Published Сегодня, 02:03

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Деньги выиграл новосибирец

Миллионерам стал новосибирец, купив пару лотерейных билетов — он выиграл 22 млн

4 июня 2024, 02:03
Фото: Изображение Midjourney
Деньги выиграл новосибирец

Выиграл в лотерею 22 млн и не забрал деньги житель Новосибирской области

Житель Новосибирской области выиграл десятки миллионов рублей в лотерею, о чем сообщили в «Столото».

Мужчина решил испытать удачу и приобрести сразу три лотерейных билета. Один из них оказался выигрышным. Всего сибиряк выиграл 22 млн 450 тысяч рублей.

Однако, новосибирец еще не знает о своей удаче. За деньгами он не пришел. Вероятно, он не знает о своем везении. Всего покупатель потратил 1500 рублей на билеты.

Напомним, что в прошлом году миллионерами стали 19 человек из Новосибирской области. Всего они получили 93 млн рублей (общая сумма на всех).

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Лотерея#Выигрыш
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