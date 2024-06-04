Миллионерам стал новосибирец, купив пару лотерейных билетов — он выиграл 22 млн

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Мужчина решил испытать удачу и приобрести сразу три лотерейных билета. Один из них оказался выигрышным. Всего сибиряк выиграл 22 млн 450 тысяч рублей.
Однако, новосибирец еще не знает о своей удаче. За деньгами он не пришел. Вероятно, он не знает о своем везении. Всего покупатель потратил 1500 рублей на билеты.
Напомним, что в прошлом году миллионерами стали 19 человек из Новосибирской области. Всего они получили 93 млн рублей (общая сумма на всех).