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На два месяца отправлен в СИЗО глава Корпорации развития Новосибирской области

На два месяца отправлен в СИЗО глава Корпорации развития Новосибирской области

4 июня 2024, 09:57
Фото: 1MI
В Новосибирске в следственный изолятор отправили руководителя Корпорации развития региона Александра Зырянова, сообщает пресс-служба судебного департамента.

Суд Заельцовского района Новосибирска на два месяца отправил в следственный изолятор главу региональной Корпорации развития Александра Зырянова, обвиняемого в получении взятки в несколько миллионов рублей.

Напомним, Александр Зырянов и председатель совета директоров Промышленно-логистического парка Александр Гоманов могли получить от предпринимателей по фамилии Муслимовы взятку примерно в 9,5 миллиона рублей за протекцию при заключении государственных контрактов.

Во время суда по избранию меры пресечения во вторник, 4 июня, Зырянов заявил, что с конца 2023 года ему намекали о перспективе уголовного дела, если он добровольно не покинет пост. Якобы один из руководителей Новосибирской области заявил о намерении сделать главой Корпорации «своего человека».

Мужчина заявил что никогда в жизни не давал взятки, и не получал.

Также Зырянов рассказал суду, что на его попечении сейчас находится перенесшая два инсульта мама, которой уже 78 лет, и скрываться от следствия не в его интересах.

Несмотря на то, что адвокаты и сам Александр Зырянов просили суд ограничиться домашним арестом, в итоге руководитель Корпорации развития отправлен в СИЗО до 2 августа.

Задержан директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Арест#Взятка#Александр Зырянов#Следственный изолятор
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