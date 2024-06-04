На два месяца отправлен в СИЗО глава Корпорации развития Новосибирской области

Во время суда по избранию меры пресечения во вторник, 4 июня, Зырянов заявил, что с конца 2023 года ему намекали о перспективе уголовного дела, если он добровольно не покинет пост. Якобы один из руководителей Новосибирской области заявил о намерении сделать главой Корпорации «своего человека».