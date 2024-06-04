Новосибирцы хотели заработать на маркетплейсах, но их обманул гуру торговли

Женщина заключила с партнерами два договора. Первый — на открытие магазина, второй — на ведение бизнеса. Свои посреднические услуги представители Dlrow оценили в 300 тысяч рублей, 1 млн рублей Мария передала на закупку товаров, передача денег проходила в бизнес-центре на Красном проспекте, 17. Договорились, что доход будут делить пополам.