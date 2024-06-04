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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

Новосибирцы хотели заработать на маркетплейсах, но их обманул гуру торговли

Новосибирцы хотели заработать на маркетплейсах, но их обманул гуру торговли

4 июня 2024, 05:17
Фото: «Прецедент»
Торговля на маркетплейсах — популярный способ заработка, который способен приносить неплохой доход при разумных вложениях. Так решили герои статьи и обратились за помощью к посреднику, который обещал поставить бизнес на рельсы.

Мария обратилась к специалистам из компании Dlrow, отношение к которой имели два юрлица: новосибирское ООО «Это так просто» и ООО «Это так», зарегистрированное в Элисте в Калмыкии, пишет «Прецедент».

Женщина заключила с партнерами два договора. Первый — на открытие магазина, второй — на ведение бизнеса. Свои посреднические услуги представители Dlrow оценили в 300 тысяч рублей, 1 млн рублей Мария передала на закупку товаров, передача денег проходила в бизнес-центре на Красном проспекте, 17. Договорились, что доход будут делить пополам.

Магазин действительно начал свою работу, но Марию сотрудничество не устроило, она попыталась вернуть свои деньги. Партнеры не спешили отдавать инвестиции, предпринимательница обратилась в полицию и прокуратуру.

По словам Марии, таких, как она — около 100 человек. Такова была бизнес-модель Dlrow — набрать как можно больше «партнеров», без цели сделать магазин успешным.

Адвокат Павел Яровой заявил, что уже пять заявлений от недовольных предпринимателей находятся на рассмотрении в полиции.

Тем временем основатели Dlrow — Евгений Кошелев и братья Шишкины — переехали в Москву и продолжают привлекать средства.

Сам гендиректор ООО «Это так просто» и ООО «Это так» Евгений Кошелев не отрицает, что со своей стороны условий договора не выполнил.

«Я со всеми инвесторами на связи и всем говорю, что я не исполнил обязательства, готов по ним рассчитаться и прошу времени два года», — сказал Кошелев в беседе с журналистами.

Сейчас кредиторы и инвесторы хотят привлечь бизнесменов к уголовной ответственности.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Маркетплейс
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