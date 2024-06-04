Новостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в Новосибирске

Автомобильные пробки на Большевистской, одной из главных городских магистралей, как раз в районе «Европейского берега» практически ежедневно достигают 10 баллов. Но для того, чтобы встать в эти пробки, необходимо сначала выехать от своего дома. А это тоже проблема — по сути, ЖК с городской магистралью соединяет один небольшой отрезок внутриквартальной дороги, который наглухо встает утром и вечером.