Новостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в Новосибирске

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Октябрьский район Новосибирска бурно застраивается. На месте частного сектора появляются высотки. Однако зачастую отсутствие комплексной планировки приводит к эффекту «лоскутного одеяла». Каждый застройщик пытается выжать максимум из своего земельного участка, и в результате разномастные дома высотой 25 и более этажей смотрят буквально окна в окна друг другу.
Мы выбрали четыре жилых комплекса, которые часто мелькают в рекламе, и оценили их с точки зрения удобства потенциальных жильцов. Для объективности мы используем инструменты портала «Единый ресурс застройщиков» и отзывы горожан, купивших или планировавших купить квартиры в рассматриваемых ЖК.
Широко известный микрорайон с непростой судьбой. Еще в 2003 года компания «Социальная инициатива» забила на огромном пустыре на берегу Оби первые сваи. Но дальше каркаса первого дома дело не пошло. Счет обманутым дольщикам шел на сотни. В 2012 году площадку начала осваивать компания «Сибакадемстрой».
«Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) среди плюсов отмечает наличие подземных паркингов, в которые можно спуститься на лифте, наличие во дворах спортплощадок и ландшафтного озеленения. Разновысотная застройка с различными фасадными решениями не производит гнетущего впечатления. Отмечает ресурс и продуманную планировку квартир, во многих из которых предусмотрены гардеробные, террасы и два санузла.
Первые дома действительно удивляли уютными дворами, продуманностью ландшафтной планировки, и главное — собственной набережной. Однако с годами в микрорайоне становилось все теснее, мест для парковки стало хватать не всем. Но компания «Брусника», в которую переименовали «Сибакадемстрой», продолжает рекламировать жилмассив, как уникальное место для жизни.
Жители, в свою очередь, высказывают претензии к работе управляющей компании.
«Евроберег» прекрасен только на фото. На деле же здесь могут месяцами не менять перегоревшие лампочки и на все выходные отключать горячую воду, даже зимой. Это происходит почти раз в месяц минимум. Бывает и почаще. Пластиковые стояки (а они здесь везде такие) периодически лопаются, управляющая компания заменяет кусочек трубы и мы все дружно живем от аварии до аварии. Вместо полной замены стояков или их капитального ремонта. И это, на минуточку, дом 2014 года. А что же будет дальше?», — рассказывает Михаил Зуев, житель дома по адресу Большевистская, 102.
ЕРЗ отмечает неплохую транспортную доступность — ЖК расположен вдоль улицы Большевистская, по которой ходят десятки маршрутов общественного транспорта. Но это, скорее, формальный признак. Именно такое расположение и можно отнести с самому большому недостатку жилмассива.
Автомобильные пробки на Большевистской, одной из главных городских магистралей, как раз в районе «Европейского берега» практически ежедневно достигают 10 баллов. Но для того, чтобы встать в эти пробки, необходимо сначала выехать от своего дома. А это тоже проблема — по сути, ЖК с городской магистралью соединяет один небольшой отрезок внутриквартальной дороги, который наглухо встает утром и вечером.
Застройщик в рекламных буклетах обещал прекрасный вид на реку. В реальности, это оказалось неправдой.
«После постройки первой очереди, последующие очереди каждый раз загораживали вид на реку, пока не дошли до последних домов-высоток у реки, которые закрыли вид на реку предыдущим домам», — рассказывает житель микрорайона с 2021 года, зарегистрированный на ресурсе Otzovik под ником e9LF.
Кроме того, из-за незаконно построенной дамбы к концу лета река сильно мелеет. Край реки превращается в болото, гулять там становится неприятно, рассказывают местные жители.
Еще одна системная проблема, решения которой не видно в обозримом будущем — чудовищная нехватка мест в школе, построенной непосредственно для детей жителей ЖК и в соседних школах. Atas.Info подробно рассказывал об этой ситуации.
ЖК состоит из 26 домов высотой от 7 до 27 этажей, 8 еще продолжают строиться.
Есть жилье от небольших студий до трехкомнатных квартир. Стоимость студий площадью от 29.4 до 41.2 квадратных метров варьируется в диапазоне 6.5 — 7.7 млн рублей. Площадь может доходить до 78 кв. м. стоимость от 6.7 до 10 млн. рублей. Площадь двухкомнатных от 36.4 до 182.2 квадратных метров, цена самой большой — 24.4 млн рублей. Площадь трехкомнатных от 48.8 до 190.8 кв. м., стоимость от 8.6 до 26.5 млн.
Жилой комплекс, также расположен вдоль Большевистской, но значительно ближе к метро «Речной вокзал». У этого места тоже непростая судьба. В 2013 году ГК «Новоград» представила проект многофункционального комплекса «Снежная миля». Его планировали достроить в 2016–2018 годах. Но стройка замерла на стадии котлована, а в декабре 2017 председателя совета директоров ГК «Новоград» Евгения Грибова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в колонию на три года.
В 2022 году мэрия выдала ООО ЗС «Эталон» разрешение на строительство на этом месте гостиницы с выставочными помещениями и автостоянкой. Этот проект и называется ЖК Freedom — по сути, комплекс апартаментов со всеми вытекающими отсюда проблемами для тех, кто решит приобрести здесь недвижимость в качестве постоянного жилья.
«FREEDOM — мультифункциональный комплекс с высоким уровнем сервиса и исключительной инфраструктурой, расположенный рядом с Михайловской Набережной и Речным вокзалом. Чтобы следовать привычному образу жизни, не нужно покидать здания. Собственная инфраструктура комплекса позволяет вести жизнь и работу, просто перемещаясь на лифте», — говорится на сайте застройщика.
ЕРЗ отмечает серьезную проблему с парковочными местами в шаговой доступности ЖК, отсутствие закрытого двора, придомового озеленения и спортивных площадок. Крупный минус — расположение домов прямо на одной из самых оживленных городских магистралей. А на один лифт в подъезде приходится более 60 квартир. Собственно, что стоит ожидать от апартаментов, где на одном этаже расположено более 10 небольших студий?
Поскольку высотные здания возводят в районе уже сформированной застройки, жильцов ожидают серьезные проблемы с местами в детсадах и школах.
«На бумаге все красиво, конечно, но качество строительства оставляет желать лучшего, цена как за дом класса бизнес, а по факту заполнение стен даже не кирпич, рассматривала вариант приобретения здесь апартамента, но потом передумала, приобрела в другом месте», — говорит жительница Новосибирска Любовь Симонова.
Местные жители жалуются на существенные неудобства от соседства со стройплощадкой.
«Машины выезжают не то что с грязными колесами — даже из кузова вылетает песок и пыль. На госуслугах уже десятки обращений от местных жителей о шуме ночью от этой стройки. В общем, отчетливо видно отношение застройщика как к себе, так и к окружающему пространству. Не покупайте тут жилье никогда — грязь, шум, пробки, огромная плотность — это все, что вам тут обеспечат», — делится мнением пользователь сервиса отзывов на Яндексе под ником Fizzeloard.
Срок сдачи первого 23-этажного корпуса — конец 2024 года, вторую очередь из корпусов переменной этажности от 17 до 29 этажей предполагается завершить в конце 2026 года.
Застройщик предлагает однокомнатные студии площадью от 21.4 до 39.5 квадратных метров в ценовом диапазоне от 5.8 до 11.9 млн рублей и трехкомнатные квартиры площадью 67.7 квадратных метра за 18.4 млн рублей.
Высотный проект ООО «СЗ „Альфа“, входящего в строительную компанию СД „Альфа Капитал“. Две башни стоят на улице Кирова в непосредственной близости от Законодательного собрания Новосибирской области и входа на станцию метро „Октябрьская“. Так что за транспортную доступность сразу ставим плюс, кроме того, нет сложностей и с выездом и передвижением по улице Кирова на собственном автомобиле.
Вторая очередь ЖК, монолитно-кирпичный двухсекционный дом высотой в 16-25 этажей сдан в декабре 2023 года. Первая секция высотой 28 этажей завершена в 2021 году.
«Из окон дома открываются восхитительные панорамные виды на центральную часть города и реку Обь. Культурная жизнь города в шаговой доступности — Оперный театр, Краеведческий музей, театр Глобус, прогулочные зоны: сквер „Октябрьский“, сквер „имени Кирова“. Превосходная транспортная доступность, развитая инфраструктура — образование, досуг, шопинг, медицинские учреждения, фитнес-клубы, банки — все рядом», — так ЖК описывает застройщик на своем сайте. И в целом, это соответствует действительности.
ЕРЗ к плюсам относит не самую плохую обеспеченность домов парковками — от 0.5 до 1 машиноместа на одну квартиру.
Однако при этом, отмечает портал, во дворе нет ни велопарковок, ни ландшафтного дизайна, отсутствует детская площадка с травмобезопасным покрытием, отсутствует система дворового видеонаблюдения. Зато присутствует постоянный источник шума и загазованности воздуха в виде 6-полосной улицы Кирова прямо под окнами.
Многие жители жалуются на постоянный запах канализации, источник которого — коллектор, пролегающий вдоль соседней улицы Московская.
Еще один негативный фактор, влияющий на комфортность жизни, по оценке ЕРЗ — только высотные дома в самом ЖК и в его окружении. Да и традиционная проблема для таких свечек, более 60 квартир на один лифт в подъезде не добавляет жильцам позитива.
«Один из множества человейников на метро „Октябрьская“. Качество монолитного литья отстой. Сам бетон нормальный. Геометрия страдает особенно по офисным помещениям. Люди жалуются на инженерные сети. Мы пока делали ремонт, постоянно удивлялись инженерным решениям застройщиков. Вентиляция, электрика — шляпа конкретная. А отопление, идущее через холодные тамбуры офисных помещений, это вообще верх идиотизма. У меня, как у инженера, приличных слов мало», — делится впечатлениями от покупки квартиры в первой очереди «Облаков» Павел Маслаков.
«Безупречное убожество в новом центре Новосибирска. УК ничего не делает, камеры не работают, безопасности никакой, будка охранника строительная так и стоит, консьержей нет, парковку постоянно топит, из пешеходной зоны сделали разгрузку для автомобилей, газоны не поливаются и не стригутся», — эмоционально описывает жизнь в новом доме Тимофей Жилинский.
В продаже представлены 2-х, 3-х и 4-комнатные квартиры. Площадь двухкомнатных от 57.7 до 66.2 кв. м., стоимость 9.5 — 9.9 млн рублей. Площадь трехкомнатных 75.5 — 78.3 кв. м., стоимость от 12.5 до 12.9 млн рублей, четырехкомнатную площадью 110 квадратных метров можно приобрести за 18.2 миллиона.
25-этажный монолитно-кирпичный дом класса «комфорт» возводит специализированный застройщик «Редфилд» на Ленинградской, 104, по соседству с архитектурно-строительным университетом. Сдача запланирована на первый квартал 2026 года.
«Все, как я хочу: „Семейный дом For Stars“ находится рядом с центром Новосибирска и обладает уникальной архитектурой, которая лаконично вписывается в окружающий урбан-ландшафт города», — гласит рекламный буклет застройщика.
Однако ресурс ЕРЗ относит ЖК к классу зданий уплотнительной точечной застройки. И уже одно это заставляет усомниться в искренности рекламного объявления. Высотка «воткнута» посреди сложившегося в последней трети прошлого века квартала. Ее наличие скажется на общем качестве жизни во всем микрорайоне.
«Многоэтажки перекрывают солнце на соседние дома. Транспортный коллапс к тому же будет — у нас и так порой во дворах сложно проехать, а это же еще сотни машин появятся, страшно подумать, как мы все будет тут разъезжаться», — рассказывает местная жительница Ольга Кузьмина.
ЕРЗ обращает внимание на проблемы, характерные для подобного строительства: малое количество парковок для жильцов дома, отсутствие озелененной дворовой территории, спортплощадки и зоны выгула собак. Зато, кстати, в проекте предусмотрен такой экзотический элемент, как лапомойка.
«Повторяющиеся фасады, превращающие застройку в одинаково монотонную», — характеризует экстерьер здания специализированный ресурс.
Ну и традиционная проблема для высотных «свечек» — один лифт более чем на 60 квартир добавит неудобств жителям, особенно по утрам и во время массового возвращения людей с работы.
В ЖК представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Площадь однокомнатного жилья 25.8 — 37.4 кв. м., стоимость колеблется от 5.5 до 7.2 млн рублей, площадь двухкомнатных от 42.6 до 59.8 кв. м., а стоимость — 6.6 — 9.4 млн рублей. Трехкомнатные квартиры от 63.4 до 67.6 кв. м., их стоимость 9.3 — 10.3 млн рублей. За четырехкомнатные квартиры площадью 83.4 кв. м. просят 12.3 млн рублей.