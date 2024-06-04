Отек мозга, переломы: умер разбившийся на мотоцикле в Новосибирске байкер

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Все случилось 3 июня на улице Зорге. Мотоциклист врезался в грузовик MAN, который поворачивал к магазину. В ДТП пострадал мотоциклист. Пострадавшего срочно госпитализировали с травмами в больницу.
Как пишет ТГ-канал АСТ-54, байкер впал в кому. Ему диагностировали отек мозга, переломы и гематомы. Его самочувствие характеризовали как тяжелое. Новосибирца подключили к ИВЛ, так как самостоятельно дышать он не мог.
Днем 4 июня стало известно, что мотоциклист умер. Ему было 32 года. Прощание с ним пройдет 6 июня.