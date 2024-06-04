Отек мозга, переломы: умер разбившийся на мотоцикле в Новосибирске байкер

Как пишет ТГ-канал АСТ-54, байкер впал в кому. Ему диагностировали отек мозга, переломы и гематомы. Его самочувствие характеризовали как тяжелое. Новосибирца подключили к ИВЛ, так как самостоятельно дышать он не мог.