atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Мужчина умер

Отек мозга, переломы: умер разбившийся на мотоцикле в Новосибирске байкер

4 июня 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина умер

Умер разбившийся на мотоцикле в Новосибирске байкер

В Новосибирске не стало байкера, который на днях разбился в ДТП на мотоцикле, о чем сообщается в соцсетях.

Все случилось 3 июня на улице Зорге. Мотоциклист врезался в грузовик MAN, который поворачивал к магазину. В ДТП пострадал мотоциклист. Пострадавшего срочно госпитализировали с травмами в больницу.

Как пишет ТГ-канал АСТ-54, байкер впал в кому. Ему диагностировали отек мозга, переломы и гематомы. Его самочувствие характеризовали как тяжелое. Новосибирца подключили к ИВЛ, так как самостоятельно дышать он не мог.

Днем 4 июня стало известно, что мотоциклист умер. Ему было 32 года. Прощание с ним пройдет 6 июня.

Автомобилист задним ходом снес девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
С места смертельного ДТП убежал горе-водитель в Новосибирской областиТри человека пострадали в ДТП в Новосибирске — за рулем сидел водитель без правДепутатского сынка отправили в колонию за смертельное ДТП в центре Новосибирска
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Смерть#Мотоцикл#Гибель
Подпишитесь
Новостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в Новосибирске
Сегодня, 02:14
Коллекцию часов и пачки нала нашли при обыске у чиновника из мэрии Новосибирска
Сегодня, 08:17
К пику второй волны паводка готовятся в Новосибирской области
Сегодня, 08:08
Экс-глава департамента ЖХК Дмитрий Перязев возглавил новосибирскую СГК
Сегодня, 05:51
Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве поликлиник в Новосибирске
Сегодня, 04:53
Редкие имена новорожденных в мае 2024 назвали в Новосибирске
Сегодня, 02:21
"