Подрядчик сдал школу без унитазов в Новосибирской области

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В селе Ивановка Баганского района Новосибирской области новую школу построили без сантехники, светильников и пожарной вентиляции. Тем не менее учреждение образования, построенное по национальному проекту «Образование», приняли в эксплуатацию.
В районной прокуратуре при проверке подсчитали, что компания «Гранит» сэкономила порядка 900 тысяч, сдав незавершенный объект. При этом в местном Управлении капитального строительства 26 декабря прошлого года подписали акт о приемке здания.
После проверки главный инженер УКС привлечен к административной ответственности, а трое его подчиненных — к дисциплинарной. Сейчас все недостающее оборудование в школе установлено, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.