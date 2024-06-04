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Подрядчик сдал школу без унитазов в Новосибирской области

Подрядчик сдал школу без унитазов в Новосибирской области

4 июня 2024, 02:48
Фото: 1MI
В Новосибирской области построили школу без сантехники, вентиляции и светильников, следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

В селе Ивановка Баганского района Новосибирской области новую школу построили без сантехники, светильников и пожарной вентиляции. Тем не менее учреждение образования, построенное по национальному проекту «Образование», приняли в эксплуатацию.

В районной прокуратуре при проверке подсчитали, что компания «Гранит» сэкономила порядка 900 тысяч, сдав незавершенный объект. При этом в местном Управлении капитального строительства 26 декабря прошлого года подписали акт о приемке здания.

После проверки главный инженер УКС привлечен к административной ответственности, а трое его подчиненных — к дисциплинарной. Сейчас все недостающее оборудование в школе установлено, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Школа#Национальный проект#Вентиляция
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