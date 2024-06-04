Пьющего водителя-рецидивиста наказали в Новосибирской области

Жителя Венгеровского района на год отправят в колонию-поселение и отберут автомобиль: такой приговор вынес ему суд за повторное вождение в нетрезвом состоянии. 33-летнего мужчину уже наказывали за подобный проступок, но в октябре минувшего года он снова сел пьяным за руль.