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Updated Сегодня, 04:22

Пьющего водителя-рецидивиста наказали в Новосибирской области

Пьющего водителя-рецидивиста наказали в Новосибирской области

4 июня 2024, 04:20
Фото: 1MI
Жителя Новосибирской области за пьяное вождение отправили в колонию-поселение и лишили автомобиля, следует из сообщения прокуратуры региона.

Жителя Венгеровского района на год отправят в колонию-поселение и отберут автомобиль: такой приговор вынес ему суд за повторное вождение в нетрезвом состоянии. 33-летнего мужчину уже наказывали за подобный проступок, но в октябре минувшего года он снова сел пьяным за руль.

Нарушитель вдобавок еще стал виновником дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

После освобождения сибиряк на 3 года и 8 месяцев лишится права управления транспортным средством. Принадлежащий ему автомобиль ВАЗ будет изъят в доход государства.

В пресс-службе уточнили, что приговор уже вступил в законную силу.

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