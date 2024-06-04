Пьющего водителя-рецидивиста наказали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
Жителя Венгеровского района на год отправят в колонию-поселение и отберут автомобиль: такой приговор вынес ему суд за повторное вождение в нетрезвом состоянии. 33-летнего мужчину уже наказывали за подобный проступок, но в октябре минувшего года он снова сел пьяным за руль.
Нарушитель вдобавок еще стал виновником дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
После освобождения сибиряк на 3 года и 8 месяцев лишится права управления транспортным средством. Принадлежащий ему автомобиль ВАЗ будет изъят в доход государства.
В пресс-службе уточнили, что приговор уже вступил в законную силу.