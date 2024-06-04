Ребенок сломал спину в спортшколе в Новосибирске — мать винит жесткий пол

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
20 мая 2022 года школьница неудачно выполнила кувырок и с силой ударилась о пол, на котором не было ничего, кроме паласа.
Как говорит мама Вари, Александра, в тот день дети осваивали новый комплекс упражнений, закрывал который кувырок через голову из положения стоя. По словам женщины, звук, которым сопровождалось падение девочки, было слышно даже за дверьми, рассказала КП-Новосибирск Александра.
Сразу после травмы тренер сказала подопечной посидеть на скамейке. Медицинский кабинет в ДК отсутствовал, говорит мать, а врача вызывать не стали. Когда девочка пришла домой, она жаловалась на головную боль, головокружение. Мать отвезла дочь к врачам, ее экстренно госпитализировали.
Врачи поставили диагноз: компрессионный перелом двух позвонков. Полгода третьеклассница была вынуждена буквально жить в ограничениях, спину держал корсет. Ребенок перешел на домашнее обучение. Травма вычеркнула спорт из жизни ребенка. На тот момент Варя получила 2-й взрослый разряд по художественной гимнастике, мечтала стать КМС.
Александра сетует, что тренер даже не принесла извинения, вместо этого говорила о своей невиновности. Возбуждать уголовное дело не стали, и семья подала иск в суд. В конце 2023 года суд присудит пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Тренер выступала третьей стороной в процессе. Ответчики пытались обжаловать решение, но 4 июня апелляцию оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
Позже Александра узнала, что по правилам на полу в спортзале должны были лежать маты. Сейчас она переживает, как травма скажется на здоровье дочери в будущем.