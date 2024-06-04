Ребенок сломал спину в спортшколе в Новосибирске — мать винит жесткий пол

Александра сетует, что тренер даже не принесла извинения, вместо этого говорила о своей невиновности. Возбуждать уголовное дело не стали, и семья подала иск в суд. В конце 2023 года суд присудит пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Тренер выступала третьей стороной в процессе. Ответчики пытались обжаловать решение, но 4 июня апелляцию оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.