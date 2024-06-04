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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

Штрафов на полмиллиона рублей накопил в колонии житель Новосибирской области

Штрафов на полмиллиона рублей накопил в колонии житель Новосибирской области

4 июня 2024, 11:04
Фото: 1MI
В Новосибирской области заключенному мужчине пришлось оплачивать штрафы за нового владельца его автомобиля, следует из сообщения пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

В Новосибирской области находящемуся в колонии мужчине пришлось оплачивать сразу 82 штрафа за нарушение правил дорожного движения, и четыре налоговых задолженности. В общей сложности, включая исполнительский сбор за каждый штраф, он заплатил 464 тысячи рублей.

В отделение судебных приставов Черепановского района пришла супруга находящегося в заключении 29-летнего местного жителя. Женщина пояснила, что на проданный по договору ее мужем автомобиль Toyota Mark II продолжают поступать штрафы, наложенные на его нынешнего хозяина.

Оказалось, что сибиряк не своевременно не побеспокоился о снятии иномарки с учета, а сам угодил за решетку. Приставы вынесли постановление о взыскании суммы долга с осужденного, после чего он полностью выплатил всю сумму.

Теперь автомобиль можно будет перерегистрировать на нового владельца и попытаться договориться с ним о компенсации по выплаченным чужим штрафам.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Автомобиль#Штрафы#Колония#Правила дорожного движения#Налоговые задолженности
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