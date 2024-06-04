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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 11:50

Следы медведей заметили возле Новосибирска — на место выехал специалист

Следы медведей заметили возле Новосибирска — на место выехал специалист

4 июня 2024, 10:40
Фото: Маргарита Абрамова / atas.info
В Советском районе Новосибирска местные жители обнаружили следы медведя. Во время прогулки садоводы увидели пугающие отметины на песке за поселком Университетский, буквально в 100 метрах от своей дачи.

По словам Маргариты Абрамовой, ранее она таких следов здесь не замечала.

«Покупайте у нас дачу. Никто не хочет?», — шутит сибирячка.
Видео: Маргарита Абрамова / atas.info

Официальный представитель Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Кирилл Цветков рассказал Atas.info, что это место — не типичное для обитания медведей.

«Они встречаются в северных районах области. Редко заходят дальше. Был случай, что медведя встречали возле Кудряшовского бора, но они сразу уходят», — рассказал эксперт.

На место направили инспектора, который установит, чьи следы встретили местные жители.

«Утверждать по видео, что это медведь, однозначно нельзя. Инспектор обследует место и вынесет вердикт. Если это действительно окажутся следы медведя, будем искать, куда он ушел», — говорит Кирилл Цветков.
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