Следы медведей заметили возле Новосибирска — на место выехал специалист

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По словам Маргариты Абрамовой, ранее она таких следов здесь не замечала.
«Покупайте у нас дачу. Никто не хочет?», — шутит сибирячка.
Официальный представитель Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Кирилл Цветков рассказал Atas.info, что это место — не типичное для обитания медведей.
«Они встречаются в северных районах области. Редко заходят дальше. Был случай, что медведя встречали возле Кудряшовского бора, но они сразу уходят», — рассказал эксперт.
На место направили инспектора, который установит, чьи следы встретили местные жители.
«Утверждать по видео, что это медведь, однозначно нельзя. Инспектор обследует место и вынесет вердикт. Если это действительно окажутся следы медведя, будем искать, куда он ушел», — говорит Кирилл Цветков.