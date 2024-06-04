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Водитель сбил женщину на остановке и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Водитель сбил женщину на остановке и скрылся с места ДТП в Новосибирске

4 июня 2024, 04:42
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирку
Утром 4 июня неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину, стоящую на остановке на улице Станционная в Ленинском районе, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирку.

Авария произошла около 7:30 на остановке «Завод Медпрепаратов», предположительно это был автомобиль Renault Logan. Он двигался со стороны улицы 2-я Станционная в сторону улицы Проспект Энергетиков. В момент ДТП 43-летняя женщина находилась в остановочном «кармане».

Женщину госпитализировали, а водитель самовольно оставил место происшествия.

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В Госавтоинспекция напомнили, что при ДТП участники обязаны остановить транспортное средство, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, немедленно вызвать скорую помощь и полицию. За оставление места ДТП могут забрать водительские права до 1,5 лет или арестовать до 15 суток.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 232-23-51, 232-23-35.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирку
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Остановка#Госавтоинспекция#Сбитый пешеход
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