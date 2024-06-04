Водитель сбил женщину на остановке и скрылся с места ДТП в Новосибирске

В Госавтоинспекция напомнили, что при ДТП участники обязаны остановить транспортное средство, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, немедленно вызвать скорую помощь и полицию. За оставление места ДТП могут забрать водительские права до 1,5 лет или арестовать до 15 суток.