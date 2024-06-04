Водитель сбил женщину на остановке и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Авария произошла около 7:30 на остановке «Завод Медпрепаратов», предположительно это был автомобиль Renault Logan. Он двигался со стороны улицы 2-я Станционная в сторону улицы Проспект Энергетиков. В момент ДТП 43-летняя женщина находилась в остановочном «кармане».
Женщину госпитализировали, а водитель самовольно оставил место происшествия.
В Госавтоинспекция напомнили, что при ДТП участники обязаны остановить транспортное средство, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, немедленно вызвать скорую помощь и полицию. За оставление места ДТП могут забрать водительские права до 1,5 лет или арестовать до 15 суток.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 232-23-51, 232-23-35.