atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Певец выступил в Новосибирске

Выступление Давы на Дне защиты детей возмутило новосибирских общественников

4 июня 2024, 03:19
Фото: соцсети
Певец выступил в Новосибирске
Репер из Новосибирска Дава приехал в Новосибирск на День защиты детей: его появление разочаровало многих общественников.

Даву пригласили выступить 1 июня в честь детского праздника. Однако не всем новосибирцам его присутствие на мероприятии было по душе. Сначала возмущения начали выдавать горожане в соцсетях.

Гости мероприятия считают, что звезду для праздника выбрали неудачно. По мнению сибиряков, Давид Манукян был не достоин выступать на этом празднике. Недоволен выбором знаменитости остался и Совет отцов, пишет VN.ru. По мнению общественников, у блогера не очень безупречная репутация.

Напомним, что репер со скандалом расстался с певицей Ольгой Бузовой. Она обвинила его в избиениях. Сейчас между экс-возлюбленными происходит драма на очередном шоу.

Это точка: Бузова сделала сенсационное признание в отношении бывшего Давы
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда придет жара в Новосибирскую область — точный прогноз на лето 2024Быстрее достроить четвертый мост пожелал блогер Дава в НовосибирскеБлогер из Новосибирска Дава поцеловал экс-возлюбленную Бузову спустя три годаПевица и бывшая блогера Давы Ольга Бузова прилетит в Новосибирск в День России
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Концерт#Дава#Давид Манукян
Подпишитесь
Новостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в Новосибирске
Сегодня, 02:14
Редкие имена новорожденных в мае 2024 назвали в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Миллионерам стал новосибирец, купив пару лотерейных билетов — он выиграл 22 млн
Сегодня, 02:03
Незаконные рекламные видеоэкраны демонтируют в Новосибирске
Вчера, 11:39
Маленький мальчик промчался на самокате по оживленной магистрали в Новосибирске
Вчера, 10:05
Суд оставил в СИЗО главу Дептранса Новосибирска Богомазову
Вчера, 10:00
"