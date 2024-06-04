Выступление Давы на Дне защиты детей возмутило новосибирских общественников

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Даву пригласили выступить 1 июня в честь детского праздника. Однако не всем новосибирцам его присутствие на мероприятии было по душе. Сначала возмущения начали выдавать горожане в соцсетях.
Гости мероприятия считают, что звезду для праздника выбрали неудачно. По мнению сибиряков, Давид Манукян был не достоин выступать на этом празднике. Недоволен выбором знаменитости остался и Совет отцов, пишет VN.ru. По мнению общественников, у блогера не очень безупречная репутация.
Напомним, что репер со скандалом расстался с певицей Ольгой Бузовой. Она обвинила его в избиениях. Сейчас между экс-возлюбленными происходит драма на очередном шоу.