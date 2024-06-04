Выступление Давы на Дне защиты детей возмутило новосибирских общественников

Гости мероприятия считают, что звезду для праздника выбрали неудачно. По мнению сибиряков, Давид Манукян был не достоин выступать на этом празднике. Недоволен выбором знаменитости остался и Совет отцов, пишет VN.ru. По мнению общественников, у блогера не очень безупречная репутация.