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Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Женщина порезала ногу

Звезде «Уральских пельменей» подкинули лезвие на концерте в Новосибирске

4 июня 2024, 02:28
Женщина порезала ногу
Участнице шоу «Уральские пельмени» подложили перед выступлением осколок, о чем она рассказала в соцсетях.

Все случилось 3 июня, когда Илана Дылдина приехала с концертом в Новосибирск. Перед выходом на сцену она порезала ногу, засунув ее в туфлю. Как оказалось, ей подложили лезвие.

Звезда «Уральских пельменей» почувствовала резкую боль. Этим происшествием актриса была просто потрясена, ведь еще ни разу ей не устраивали такие вещи на выездных шоу. Такое с ней случалось последний раз в театре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как бывшая блогера из Новосибирска Давы Ольга Бузова попала в скандал, выступив на сцене для детей в откровенном наряде.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Шоу#Концерт
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