Звезде «Уральских пельменей» подкинули лезвие на концерте в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Все случилось 3 июня, когда Илана Дылдина приехала с концертом в Новосибирск. Перед выходом на сцену она порезала ногу, засунув ее в туфлю. Как оказалось, ей подложили лезвие.
Звезда «Уральских пельменей» почувствовала резкую боль. Этим происшествием актриса была просто потрясена, ведь еще ни разу ей не устраивали такие вещи на выездных шоу. Такое с ней случалось последний раз в театре.
Напомним, ранее мы рассказывали, как бывшая блогера из Новосибирска Давы Ольга Бузова попала в скандал, выступив на сцене для детей в откровенном наряде.