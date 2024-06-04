Звездопад Июньские Боотиды увидят новосибирцы летом 2024

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Поток метеоров, который получил название Июньские Боотиды, случается каждый год в конце первого месяца лета — в июне. В текущем году смотреть на падение звезд можно ночью с 27 на 28 июня.
За один час упадут до 100 метеоров. Необычное астрономическое явление происходит из-за прохода Земли через орбиту кометы Понса-Виннеке, сообщает «Новая Хакасия».
Обзор будет закрывать Луна, а вернее, засветка, поэтому звезды увидеть в полноценном виде не получится. Интересно, что неделей ранее в России был еще один звездопад, когда упали 70 метеоров в час. Поток назвали Тау-Геркулиды.