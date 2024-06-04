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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

На звезды можно смотреть всю ночь

Звездопад Июньские Боотиды увидят новосибирцы летом 2024

4 июня 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
На звезды можно смотреть всю ночь
Жители Новосибирска и области смогут наблюдать за необычным явлением: звездопадом, о чем информирует ряд астрономических порталов.

Поток метеоров, который получил название Июньские Боотиды, случается каждый год в конце первого месяца лета — в июне. В текущем году смотреть на падение звезд можно ночью с 27 на 28 июня.

За один час упадут до 100 метеоров. Необычное астрономическое явление происходит из-за прохода Земли через орбиту кометы Понса-Виннеке, сообщает «Новая Хакасия».

Обзор будет закрывать Луна, а вернее, засветка, поэтому звезды увидеть в полноценном виде не получится. Интересно, что неделей ранее в России был еще один звездопад, когда упали 70 метеоров в час. Поток назвали Тау-Геркулиды.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Природа#Небо#Звездопад#Звезды
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