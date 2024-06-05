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100 млн дополнительно потратят на тротуары в Новосибирске

100 млн дополнительно потратят на тротуары в Новосибирске

5 июня 2024, 03:34
Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
В Новосибирске на ремонт тротуаров добавили 100 миллионов рублей, в мэрии определили самые разрушенные участки, следует из сообщения в телеграм-канале мэра Максима Кудрявцева.

В Новосибирске на реконструкцию тротуаров на улицах города в нынешнем году добавят 100 миллионов рублей, об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По информации градоначальника, в мэрии уже составили список из 116 самых разрушенных участков — именно их будущие подрядчики и отремонтируют первыми.

Кроме того Кудрявцев заявил, что власти мегаполиса отныне намерены усилить работу с владельцами зданий, в чьем ведении имеются близлежащие тротуары. Чиновник надеется, что скоро горожане и гости столицы Сибири смогут увидеть и оценить результаты.

К читателям: о ненадлежащем состоянии тротуаров в Новосибирске просьба сообщать в редакцию Atas.info, написав в анонимный чат-бот @Atasinfo_bot в Telegram.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Ремонт#Мэрия#Тротуары#Максим Кудрявцев
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