100 млн дополнительно потратят на тротуары в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Новосибирске на реконструкцию тротуаров на улицах города в нынешнем году добавят 100 миллионов рублей, об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По информации градоначальника, в мэрии уже составили список из 116 самых разрушенных участков — именно их будущие подрядчики и отремонтируют первыми.
Кроме того Кудрявцев заявил, что власти мегаполиса отныне намерены усилить работу с владельцами зданий, в чьем ведении имеются близлежащие тротуары. Чиновник надеется, что скоро горожане и гости столицы Сибири смогут увидеть и оценить результаты.
К читателям: о ненадлежащем состоянии тротуаров в Новосибирске просьба сообщать в редакцию Atas.info, написав в анонимный чат-бот @Atasinfo_bot в Telegram.