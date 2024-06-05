Александр Исаевич: Свыше 28,5 тыс. компаний МСП укрепили свои позиции

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:02
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил об этом на ПМЭФ-2024.
«Проанализировав данные реестров ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, мы увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более высокие категории в сравнении с аналогичными данными годом ранее. В целом этот период был лучше предыдущего на 2,6%», — рассказал Исаевич.
В регионы — лидеры по динамике переходов малого и среднего бизнеса в более высокие категории включили Республику Мордовию, Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Тыву, Тамбовскую, Магаданскую и Пензенскую области. Наиболее часто растущие предприятия занимаются строительством, ресторанным бизнесом, доставкой продуктов и неспециализированной оптовой торговлей, пишет ТАСС.
Лидирующие позиции по отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных МСП занимают Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург. Далее следуют Чукотский автономный округ, Приморский край, Ульяновская область, Воронежская и Новосибирская области.
Наибольший прирост переходов предприятий из микро- в средний бизнес среди регионов наблюдается в Чеченской Республике (рост на 500%), Республике Карелии и Ивановской области (по 200%). В лидерах по приросту также отмечают Сахалинскую область (+200%) и Пермский край (рост на 175%). Топ-10 также включает Тульскую область (рост на 167%), Пензенскую, Амурскую, Вологодскую и Орловскую области (прирост по 150%).
Рейтинг регионов по темпам роста количества переходов бизнеса из формата «микропредприятие» в статус «малое предприятие» возглавляет Чукотский автономный округ, где этот показатель вырос на 350%.
По годовому приросту числа переходов из категории малого бизнеса в средний бизнес среди всех субъектов РФ лидирует Чувашия (+400%). Далее следуют Хабаровский край (рост на 325%), Тамбовская и Ульяновская области, а также Калининградская область.