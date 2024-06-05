Александр Исаевич: Свыше 28,5 тыс. компаний МСП укрепили свои позиции

«Проанализировав данные реестров ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, мы увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более высокие категории в сравнении с аналогичными данными годом ранее. В целом этот период был лучше предыдущего на 2,6%», — рассказал Исаевич.