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Бывшего главного борца с коррупцией оставили в СИЗО в Новосибирске

Бывшего главного борца с коррупцией оставили в СИЗО в Новосибирске

5 июня 2024, 06:58
Фото: судебный департамент Новосибирской области
В Новосибирске суд продлил срок ареста обвиненному во взяточничестве экс-начальнику управления облполиции по экономической безопасности и борьбе с коррупцией Владимиру Вялкову, следует из сообщения регионального судебного департамента.

Суд Дзержинского района Новосибирска оставил в следственном изоляторе Владимира Вялкова, бывшего руководителя управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией областной полиции. Мужчина пробудет под арестом до 9 сентября, рассказали в судебном департаменте региона.

Главный борец с коррупцией в прошлом году был лишен своей должности в связи с утратой доверия. Задержали его в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки от подпольных изготовителей поддельного алкоголя.

Сумму полученного полицейским вознаграждения в Следственном комитете не озвучивают, однако известно, что уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей получение взятки в особо крупном размере.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Сизо#Взяточничество#Коррупция
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