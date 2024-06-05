Бывшего главного борца с коррупцией оставили в СИЗО в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Суд Дзержинского района Новосибирска оставил в следственном изоляторе Владимира Вялкова, бывшего руководителя управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией областной полиции. Мужчина пробудет под арестом до 9 сентября, рассказали в судебном департаменте региона.
Главный борец с коррупцией в прошлом году был лишен своей должности в связи с утратой доверия. Задержали его в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки от подпольных изготовителей поддельного алкоголя.
Сумму полученного полицейским вознаграждения в Следственном комитете не озвучивают, однако известно, что уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей получение взятки в особо крупном размере.