Бывший уголовник сбил пешеходов после скандала на дороге в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 03:05
Эта история случилась 4 июня в Ленинском районе. На дороге между автомобилистами, управляющими машинами Toyota Wish и Renault Logan, был конфликт. Выяснения отношений продолжились на парковке.
Как итог, водитель «Рено» сбил стоявших мужчину и женщину, а затем уехал с места аварии. Новосибирцы пострадали. Их госпитализировали в медучреждение. Характер травм не уточняется.
Горе-автомобилиста полицейские нашли. Им оказался ранее судимый житель Омска. Он был трезв. На омича составили административный протокол.