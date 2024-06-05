atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Водителя нашли

Бывший уголовник сбил пешеходов после скандала на дороге в Новосибирске

5 июня 2024, 02:50
Фото: 1MI
Водителя нашли

Сбежавшего с места ДТП водителя Renault задержали в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП, когда автомобилист специально сбил людей и уехал, подробности озвучили в ГУ МВД.

Эта история случилась 4 июня в Ленинском районе. На дороге между автомобилистами, управляющими машинами Toyota Wish и Renault Logan, был конфликт. Выяснения отношений продолжились на парковке.

Как итог, водитель «Рено» сбил стоявших мужчину и женщину, а затем уехал с места аварии. Новосибирцы пострадали. Их госпитализировали в медучреждение. Характер травм не уточняется.

Горе-автомобилиста полицейские нашли. Им оказался ранее судимый житель Омска. Он был трезв. На омича составили административный протокол.

Автомобилист задним ходом снес девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель сбил женщину на остановке и скрылся с места ДТП в НовосибирскеС места смертельного ДТП убежал горе-водитель в Новосибирской областиТри человека пострадали в ДТП в Новосибирске — за рулем сидел водитель без прав
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль#МВД
Подпишитесь
Новостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в Новосибирске
Вчера, 02:14
Коллекцию часов и пачки нала нашли при обыске у чиновника из мэрии Новосибирска
Вчера, 08:17
К пику второй волны паводка готовятся в Новосибирской области
Вчера, 08:08
Экс-глава департамента ЖХК Дмитрий Перязев возглавил новосибирскую СГК
Вчера, 05:51
Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве поликлиник в Новосибирске
Вчера, 04:53
Редкие имена новорожденных в мае 2024 назвали в Новосибирске
Вчера, 02:21
"