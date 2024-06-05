Госконтракт с уличенной в коррупции фирмой расторгнут в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Администрации Краснозерского района Новосибирской области пришлось расторгнуть контракт с компанией «БурСиб-Н»: прокуратура выяснила, что ранее бизнесменов уже наказывали за выдачу незаконного вознаграждения. Теперь компания два года не имеет права участвовать в организуемых государством торгах, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Однако оказалось, что районная администрация и местный Центр закупок допустили фирму «БурСиб-Н» к участию в очередном конкурсе: по его итогам с ней был заключен контракт стоимостью 640 тысяч рублей.
Прокуратурой в областной Арбитражный суд был направлен иск о расторжении договора, но он был еще до рассмотрения разорван добровольно. Виновные сотрудники администрации и Центра закупок наказаны дисциплинарно.
Кроме того, прокурор наложил штрафы на двух членов закупочной комиссии за нарушение порядка заключения договоров.