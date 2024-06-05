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Госучреждение оштрафовали на 20 тысяч за разбитую улицу в Новосибирске

Госучреждение оштрафовали на 20 тысяч за разбитую улицу в Новосибирске

5 июня 2024, 11:22
Фото: 1MI
Руководителя МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение» №1 оштрафовали на 20 тысяч рублей за неудовлетворительное содержание улицы Писарева, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверка показала, что на улице в Центральном районе Новосибирска есть выбоины, провалы. Также выявили проблемы с расположением канализационных люков. Поскольку улица Писарева находится в ведении ДСУ №1, то было принято решение возбудить административное делопроизводство на директора учреждения. По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ штраф составил 20 тысяч рублей.

Руководителя признали виновным в нарушении требований безопасности дорожного движения при ремонте дорог.

Сейчас дорожное покрытие восстанавливают, прокуратура контролирует устранение нарушений.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Прокуратура#Ремонт дорог
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