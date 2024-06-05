Госучреждение оштрафовали на 20 тысяч за разбитую улицу в Новосибирске

Проверка показала, что на улице в Центральном районе Новосибирска есть выбоины, провалы. Также выявили проблемы с расположением канализационных люков. Поскольку улица Писарева находится в ведении ДСУ №1, то было принято решение возбудить административное делопроизводство на директора учреждения. По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ штраф составил 20 тысяч рублей.