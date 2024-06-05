«Хотел защититься»: Начали судить мужчину, загнавшего вилы в голову новосибирцу

Напомним, инцидент произошел 3 ноября 2023 года, когда разгорелся конфликт между Ермаковым и его собутыльником — Сергеем Подгорным. Мужчины подрались. Ермаков нанес оппоненту серию ударов руками и ногами, затем схватился за вилы. Сельскохозяйственное орудие вошло в лежащего на мужчину несколько раз. Зубцы попали в туловище и голову, в которой в итоге и остались. Закончить начатое Ермакову помешали очевидцы. Большую роль в спасении раненого мужчины сыграли сотрудники МАСС и врачи, которые провели филигранную операцию продолжительностью более трех часов.