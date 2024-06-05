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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 13:13

«Хотел защититься»: Начали судить мужчину, загнавшего вилы в голову новосибирцу

«Хотел защититься»: Начали судить мужчину, загнавшего вилы в голову новосибирцу

5 июня 2024, 11:55
Фото: 1MI
В Новосибирске начали судить 54-летнего Андрея Ермакова. Его обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Речь идет о деле, которое журналисты окрестили «вилы в голове».

Напомним, инцидент произошел 3 ноября 2023 года, когда разгорелся конфликт между Ермаковым и его собутыльником — Сергеем Подгорным. Мужчины подрались. Ермаков нанес оппоненту серию ударов руками и ногами, затем схватился за вилы. Сельскохозяйственное орудие вошло в лежащего на мужчину несколько раз. Зубцы попали в туловище и голову, в которой в итоге и остались. Закончить начатое Ермакову помешали очевидцы. Большую роль в спасении раненого мужчины сыграли сотрудники МАСС и врачи, которые провели филигранную операцию продолжительностью более трех часов.

Подгорный чудом выжил, одну из решающих ролей сыграл тот факт, что оказались не задеты важные центры мозга. Но он потерял один глаз, также на почве травм и пережитого у него развилось психическое расстройство.

На суде Ермаков не стал раскрывать суть конфликта, но заявил, что лишь оборонялся.

«Я хотел защититься, я опасался за свое здоровье, за свою жизнь», — говорит подсудимый.

Следующее заседание назначено на июль, тогда суд заслушает потерпевшего.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело
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