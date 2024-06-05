Корпорация МСП: Завод «Терекалмаз» заключил офсетный договор на 360 миллионов

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Соответствующий документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющим обязанности генерального директора «Росгео» Сергеем Радьковым и генеральным директором «Терекалмаза» Адальби Тлеужевым. Об этом пишет ria.ru.
Издание пишет, что офсетный договор заключен на пятилетний срок, и его стоимость составляет 360 миллионов рублей. Документ предусматривает инвестиционные обязательства МСП-поставщика на сумму 30 миллионов рублей. Перед подписанием договора МСП-предприятие приняло участие в программе «выращивания» для дальнейшего участия в закупках для нужд холдинга «Росгеология», которую утвердили 14 апреля 2023 года.
В феврале 2024 года на цифровой платформе МСП.РФ прошел отбор среди представителей малого и среднего предпринимательства для потенциального участия в закупках с возможностью заключения офсетного договора на поставку российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения. По результатам отбора Терский завод алмазного инструмента стал участником программы «выращивания» и получил в ее рамках меры поддержки со стороны государства.
Напомним, «выращивание» было запущено по поручению главы Российской Федерации в рамках ПМЭФ-2022. За прошлый год при участии Корпорации МСП было утверждено 22 программы «выращивания». По словам Александра Исаевича, по результатам текущего года ожидается, что их количество увеличится в два раза.
Исаевич добавил, что на сегодняшний день заключено 7 офсетных соглашений с МСП-поставщиками на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. При этом общий объем инвестиций представителей малого и среднего предпринимательства в развитие своего производства, в соответствии с договорами, превысил 1 миллиард рублей.