Корпорация МСП: Завод «Терекалмаз» заключил офсетный договор на 360 миллионов

В феврале 2024 года на цифровой платформе МСП.РФ прошел отбор среди представителей малого и среднего предпринимательства для потенциального участия в закупках с возможностью заключения офсетного договора на поставку российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения. По результатам отбора Терский завод алмазного инструмента стал участником программы «выращивания» и получил в ее рамках меры поддержки со стороны государства.