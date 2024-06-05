Милых малышей — тройняшек камышовых котов показали в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
У камышовых котов родилась тройня. Это были два мальчика и девочка. Событие случилось 18 марта. Сейчас котята подросли. Они любят гулять и играться.
Интересно, что малыши похожи на своего отца. У них одинаковый окрас — редкого черного цвета, потому что обычно у большинства шерсть серо-песочного оттенка.
Котята лакомятся мясом. Мать их поит молоком, но уже не так часто. Малыши получают десятки лайков в ВК-группе Новосибирского зоопарка. Горожане комментируют их фотографии:
«Можно за домашних котят принять»;
«Что за прелесть».