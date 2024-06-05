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Котята родились недавно

Милых малышей — тройняшек камышовых котов показали в Новосибирском зоопарке

5 июня 2024, 06:54
Фото: Е. Черненко / Новосибирский зоопарк
Котята родились недавно
Тройняшек камышовых котов показал Новосибирский зоопарк: кадры умиляют посетителей.

У камышовых котов родилась тройня. Это были два мальчика и девочка. Событие случилось 18 марта. Сейчас котята подросли. Они любят гулять и играться.

Интересно, что малыши похожи на своего отца. У них одинаковый окрас — редкого черного цвета, потому что обычно у большинства шерсть серо-песочного оттенка.

Котята лакомятся мясом. Мать их поит молоком, но уже не так часто. Малыши получают десятки лайков в ВК-группе Новосибирского зоопарка. Горожане комментируют их фотографии:

«Можно за домашних котят принять»;
«Что за прелесть».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Кот#Новосибирский зоопарк
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