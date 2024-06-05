Нападающий Константин Суслов заключил контракт с ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» пополнился еще одним нападающим: Константин Суслов, который провел минувший сезон в фарм-клубе екатеринбургского «Автомобилиста», подписал двухлетний контракт, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, предложение выступать за команду из столицы Сибири было сделано Суслову, когда он находился в статусе ограниченно свободного агента.
Константин Суслов родился в 2000 году. За «Горняк-УГМК» он сыграл 54 встречи, набрав 28 очков по системе «гол+пас» (6+22).
Сумму годового контракта Суслова в «Сибири» пока не озвучили.
После неудачного выступления в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (только девятое место) у новосибирского клуба поменялся главный тренер: Дэвид Немировски был отправлен в отставку по ходу сезона, и к новому сезону команду готовит Вадим Епачинцев. Также отныне в клубе работает новый генеральный директор — Лев Крутохвостов, который заявил о создании в городе еще одной хоккейной команды, которая будет выступать в Высшей хоккейной лиге и базироваться в ЛДС «Сибирь».
Уже известно, что команда приступит к предсезонным тренировкам с 20 июля. Сборы команда проведет на этот раз в Новосибирске, хотя были планы поехать в Белоруссию.