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Нападающий Константин Суслов заключил контракт с ХК «Сибирь»

Нападающий Константин Суслов заключил контракт с ХК «Сибирь»

5 июня 2024, 11:22
Фото: ХК «Сибирь»
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» заключил контракт с Константином Сусловым, игравшем в прошлом году за фарм-клуб «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» пополнился еще одним нападающим: Константин Суслов, который провел минувший сезон в фарм-клубе екатеринбургского «Автомобилиста», подписал двухлетний контракт, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, предложение выступать за команду из столицы Сибири было сделано Суслову, когда он находился в статусе ограниченно свободного агента.

Константин Суслов родился в 2000 году. За «Горняк-УГМК» он сыграл 54 встречи, набрав 28 очков по системе «гол+пас» (6+22).

Сумму годового контракта Суслова в «Сибири» пока не озвучили.

После неудачного выступления в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (только девятое место) у новосибирского клуба поменялся главный тренер: Дэвид Немировски был отправлен в отставку по ходу сезона, и к новому сезону команду готовит Вадим Епачинцев. Также отныне в клубе работает новый генеральный директор — Лев Крутохвостов, который заявил о создании в городе еще одной хоккейной команды, которая будет выступать в Высшей хоккейной лиге и базироваться в ЛДС «Сибирь».

Уже известно, что команда приступит к предсезонным тренировкам с 20 июля. Сборы команда проведет на этот раз в Новосибирске, хотя были планы поехать в Белоруссию.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Хк сибирь#Константин Суслов#Нападающий#Подписание контракта
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