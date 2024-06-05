Нападающий Константин Суслов заключил контракт с ХК «Сибирь»

После неудачного выступления в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (только девятое место) у новосибирского клуба поменялся главный тренер: Дэвид Немировски был отправлен в отставку по ходу сезона, и к новому сезону команду готовит Вадим Епачинцев. Также отныне в клубе работает новый генеральный директор — Лев Крутохвостов, который заявил о создании в городе еще одной хоккейной команды, которая будет выступать в Высшей хоккейной лиге и базироваться в ЛДС «Сибирь».