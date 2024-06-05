Новый тендер на реконструкцию скандального сквера на Фадеева объявили в Новосибирске

Такая же начальная стоимость благоустройства была заявлена в ходе аукциона весной 2023 года. Тогда его, с понижением стоимости работ почти на миллион рублей, выиграла индивидуальный предприниматель Богдашева Дарья Юрьевна. Дизайн-проект предполагал создание так называемого «монастырского сада», из-за соседства с храмом во имя Георгия Победоносца. К сентябрю прошлого года горожане уже должны были гулять в окружении розовых кустов и яблонь. Но в итоге в октябре-2024 сквер выглядел, как пустырь с брошенными кое-где стройматериалами.