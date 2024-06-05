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Так выглядил сквер в октябре 2023 года

Новый тендер на реконструкцию скандального сквера на Фадеева объявили в Новосибирске

5 июня 2024, 08:03
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Так выглядил сквер в октябре 2023 года
Вторую попытку создать сквер на месте пустыря в Калининском районе мэрия оценила в 8 млн рублей.

Электронный аукцион на благоустройство сквера на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска объявило МАУ «Горзеленхоз» в рамках муниципальной программы «Зеленый Новосибирск». Согласно данным портала госзакупок, победитель конкурса должен будет выполнить общее благоустройство сквера, продолжить дорожки и тротуары, смонтировать линии электропередачи и наружное освещение. Срок выполнения всех работ — до 15 сентября 2024 года. Начальная стоимость контракта составляет 8 014 863 рублей.

Такая же начальная стоимость благоустройства была заявлена в ходе аукциона весной 2023 года. Тогда его, с понижением стоимости работ почти на миллион рублей, выиграла индивидуальный предприниматель Богдашева Дарья Юрьевна. Дизайн-проект предполагал создание так называемого «монастырского сада», из-за соседства с храмом во имя Георгия Победоносца. К сентябрю прошлого года горожане уже должны были гулять в окружении розовых кустов и яблонь. Но в итоге в октябре-2024 сквер выглядел, как пустырь с брошенными кое-где стройматериалами.

Контракт на строительство с ИП Богдашева мэрия смогла расторгнуть только в феврале 2024, через решение Арбитражного суда.

Осенью 2023 года были сорваны сроки сдачи многих знаковых парков и скверов, где проходят работы по муниципальным контрактам. Однако, занимавшая до недавнего времени пост вице-мэра Анна Терешкова объясняла, что муниципалитет будет вынужден и далее заключать контракты с подрядчиками, не выполняющими условия договоров.

В мае, после прихода нового главы муниципалитета, Анна Терешкова покинула должность. О том, какие планы по благоустройству Новосибирска в 2024 году озвучивали ее подчиненные, читайте в нашем специальном материале.

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#Новосибирск#Благоустройство#Зеленая зона#Аукцион#Сквер
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