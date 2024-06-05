Правила перевозок нарушал владелец сгоревшего под Новосибирском автобуса

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
В Новосибирской области прокуратура отыскала многочисленные недочеты в работе перевозчика, автобус которого сгорел во время рейса из аэропорта Толмачево в Новокузнецк. В итоге руководитель фирмы оштрафован на общую сумму около 200 тысяч рублей.
Напомним, автобус выгорел полностью 26 января нынешнего года в окрестностях села Лебедево Тогучинского района. Никто из 23 пассажиров не пострадал, благодаря хладнокровным действиям водителя.
К проверке транспортного предприятия были привлечены сотрудники трудовой инспекции и Ространснадзора, рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Оказалось, что перевозчик не соблюдал требований об охране труда и о предрейсовой проверке автобусов. Кроме того, за руль садились и перевозили людей водители, не прошедшие необходимый инструктаж.
После внесенного прокуратурой представления, все нарушения на предприятии устранены.