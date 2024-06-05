Правила перевозок нарушал владелец сгоревшего под Новосибирском автобуса

В Новосибирской области прокуратура отыскала многочисленные недочеты в работе перевозчика, автобус которого сгорел во время рейса из аэропорта Толмачево в Новокузнецк. В итоге руководитель фирмы оштрафован на общую сумму около 200 тысяч рублей.