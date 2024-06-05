atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Пушкин «оплатит» самым умным проезд в новосибирском метро

Пушкин «оплатит» самым умным проезд в новосибирском метро

5 июня 2024, 07:57
Фото: atas.info
В Новосибирской подземке в очередной раз пройдет акция в честь дня рождения поэта Пушкина, следует из сообщения пресс-службы метрополитена.

Попасть бесплатно в Новосибирское метро в четверг, 6 июня, смогут знатоки творчества Александра Пушкина. В подземке в очередной раз устроят акцию в честь дня рождения самого популярного в России поэта.

Любой желающий сможет проехаться в метрополитене столицы Сибири, прочитав любые две строфы из произведения Пушкина возле турникетов. Акция будет проходить с 9.30 утра до 17 вечера.

Как рассказал Atas.info пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузьменкин, в день рождения поэта воспользоваться правом бесплатного прохода можно будет на 8 из 13 станциях. В акции не смогут поучаствовать знатоки поэзии, решившие совершить поездку со станций «Площадь Гарина-Михайловского», «Гагаринская», «Октябрьская», «Сибирская» и «Березовая роща».

Напомним, 6 июня большая праздничная программа в честь 225 годовщины со дня рождения поэта пройдет на площадке у театра «Глобус».

Мэрия извинилась за ночной ремонт улиц в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Штрафов на полмиллиона рублей накопил в колонии житель Новосибирской области230 тысяч вернут обманутой по телефону пенсионерке из Новосибирской областиЗабор из хлама перессорил жителей центрального района Новосибирска
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Метро#Акция#Александр Пушкин
Подпишитесь
Справляет нужду и грубит: сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске
Сегодня, 08:51
Правила перевозок нарушал владелец сгоревшего под Новосибирском автобуса
Сегодня, 08:50
Бывшего главного борца с коррупцией оставили в СИЗО в Новосибирске
Сегодня, 06:58
10 млн рублей пообещали киллерам за убийство бизнесмена из Новосибирска
Сегодня, 04:08
Бывший уголовник сбил пешеходов после скандала на дороге в Новосибирске
Сегодня, 02:50
"