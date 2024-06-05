Пушкин «оплатит» самым умным проезд в новосибирском метро

Как рассказал Atas.info пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузьменкин, в день рождения поэта воспользоваться правом бесплатного прохода можно будет на 8 из 13 станциях. В акции не смогут поучаствовать знатоки поэзии, решившие совершить поездку со станций «Площадь Гарина-Михайловского», «Гагаринская», «Октябрьская», «Сибирская» и «Березовая роща».