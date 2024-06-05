Пушкин «оплатит» самым умным проезд в новосибирском метро

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Попасть бесплатно в Новосибирское метро в четверг, 6 июня, смогут знатоки творчества Александра Пушкина. В подземке в очередной раз устроят акцию в честь дня рождения самого популярного в России поэта.
Любой желающий сможет проехаться в метрополитене столицы Сибири, прочитав любые две строфы из произведения Пушкина возле турникетов. Акция будет проходить с 9.30 утра до 17 вечера.
Как рассказал Atas.info пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузьменкин, в день рождения поэта воспользоваться правом бесплатного прохода можно будет на 8 из 13 станциях. В акции не смогут поучаствовать знатоки поэзии, решившие совершить поездку со станций «Площадь Гарина-Михайловского», «Гагаринская», «Октябрьская», «Сибирская» и «Березовая роща».
Напомним, 6 июня большая праздничная программа в честь 225 годовщины со дня рождения поэта пройдет на площадке у театра «Глобус».