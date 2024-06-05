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Пушкину — 225: вспомните ли вы произведения поэта из школьной программы — тест

Пушкину — 225: вспомните ли вы произведения поэта из школьной программы — тест

5 июня 2024, 11:17
Фото: 1MI
6 июня отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь праздника поэта мы подготовили тест, посвященный его произведениям.

6 июня будет отмечаться 225-я годовщина рождения известного русского писателя Александра Пушкина. Он был талантливым поэтом, драматургом и прозаиком, а также основоположником реалистического направления в русской литературе. Пушкин также занимался литературной критикой, развивая русский литературный язык. Кроме того, он был публицистом, журналистом, редактором и издателем. Все эти достижения сделали его великим классиком отечественной литературы.

Тест
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