Пушкину — 225: вспомните ли вы произведения поэта из школьной программы — тест

6 июня будет отмечаться 225-я годовщина рождения известного русского писателя Александра Пушкина. Он был талантливым поэтом, драматургом и прозаиком, а также основоположником реалистического направления в русской литературе. Пушкин также занимался литературной критикой, развивая русский литературный язык. Кроме того, он был публицистом, журналистом, редактором и издателем. Все эти достижения сделали его великим классиком отечественной литературы.