РФ, Белоруссия и Узбекистан подписали договор о создании единого окна помощи МСП

Исаевич отметил, что предприниматели смогут получать поддержку не только у национальных институтов развития малого и среднего бизнеса, но и у институтов стран — участниц соглашения. Вскоре к ним присоединятся Казахстан и Киргизия. Для ускорения процесса будут использованы различные онлайн-сервисы, в том числе действующие на базе цифровой платформы МСП.РФ.