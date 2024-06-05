РФ, Белоруссия и Узбекистан подписали договор о создании единого окна помощи МСП

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Соответствующий договор был подписан на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года. Корпорацию МСП представлял Александр Исаевич. Кроме него в событии участвовали руководитель Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов, а также исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов, пишут РИА Новости.
Исаевич отметил, что предприниматели смогут получать поддержку не только у национальных институтов развития малого и среднего бизнеса, но и у институтов стран — участниц соглашения. Вскоре к ним присоединятся Казахстан и Киргизия. Для ускорения процесса будут использованы различные онлайн-сервисы, в том числе действующие на базе цифровой платформы МСП.РФ.
Договор предусматривает не просто сопровождение бизнес-проектов, но и обмен опытом, а также другие направления взаимодействия.
В Российской Федерации господдержка бизнеса осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.