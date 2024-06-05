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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

РФ, Белоруссия и Узбекистан подписали договор о создании единого окна помощи МСП

РФ, Белоруссия и Узбекистан подписали договор о создании единого окна помощи МСП

5 июня 2024, 13:43
Фото: 1MI
У представителей малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана появится единое окно, в котором они смогут получать гарантийные и нефинансовые меры поддержки при реализации совместных контрактов.

Соответствующий договор был подписан на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года. Корпорацию МСП представлял Александр Исаевич. Кроме него в событии участвовали руководитель Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов, а также исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов, пишут РИА Новости.

Исаевич отметил, что предприниматели смогут получать поддержку не только у национальных институтов развития малого и среднего бизнеса, но и у институтов стран — участниц соглашения. Вскоре к ним присоединятся Казахстан и Киргизия. Для ускорения процесса будут использованы различные онлайн-сервисы, в том числе действующие на базе цифровой платформы МСП.РФ.

Договор предусматривает не просто сопровождение бизнес-проектов, но и обмен опытом, а также другие направления взаимодействия.

В Российской Федерации господдержка бизнеса осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.

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