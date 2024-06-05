С экс-главы компании «Углетранс» взыскали 5,3 млрд рублей в Новосибирске

Кроме того, в иске ВТБ содержалось утверждение о незаконности бездействия конкурсного управляющего «Углетранса». По мнению юристов банка, Олег Хворостинин не соблюдал необходимые требования во время подачи иска компании к фирме УБТ-УВЗ, имеющей отношение к Уралвагонзаводу. «Углетранс» тогда заявлял о долге в 10,3 миллиарда рублей.