С экс-главы компании «Углетранс» взыскали 5,3 млрд рублей в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Арбитражный суд Новосибирской области принял решение взыскать с бывшего главы и совладельца обанкротившейся компании «Углетранс» Андрея Филиппова 5,3 миллиарда рублей в пользу банка ВТБ. Кредиторы потребовали возврата долга через суд осенью 2022 года.
ВТБ намеревался получить с совладельцев «Углетранса», Андрея Филиппова и его компаньона Ильи Гаврилова 10,8 миллиарда рублей.
Кроме того, в иске ВТБ содержалось утверждение о незаконности бездействия конкурсного управляющего «Углетранса». По мнению юристов банка, Олег Хворостинин не соблюдал необходимые требования во время подачи иска компании к фирме УБТ-УВЗ, имеющей отношение к Уралвагонзаводу. «Углетранс» тогда заявлял о долге в 10,3 миллиарда рублей.
В итоге суд эти требования не поддержал, а впоследствии не удовлетворил и жалобу кредитора. Но Западно-Сибирский арбитражный суд принял решение о новом рассмотрении дела.
80% акций основанной в Кузбассе компании «Углетранс» принадлежат Андрею Филиппову, а 20% — Илье Гаврилову. После признания фирмы банкротом оказалось, что она должна разным структурам более 26 миллиардов, сообщает «Коммерсантъ».