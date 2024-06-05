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С экс-главы компании «Углетранс» взыскали 5,3 млрд рублей в Новосибирске

С экс-главы компании «Углетранс» взыскали 5,3 млрд рублей в Новосибирске

5 июня 2024, 09:37
Фото: 1MI
С экс-руководителя и совладельца зарегистрированной в Новосибирске компании «Углетранс» Андрея Филиппова банк ВТБ взыскал 5,3 млрд рублей, следует из сообщения арбитражного суда Новосибирской области.

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение взыскать с бывшего главы и совладельца обанкротившейся компании «Углетранс» Андрея Филиппова 5,3 миллиарда рублей в пользу банка ВТБ. Кредиторы потребовали возврата долга через суд осенью 2022 года.

ВТБ намеревался получить с совладельцев «Углетранса», Андрея Филиппова и его компаньона Ильи Гаврилова 10,8 миллиарда рублей.

Кроме того, в иске ВТБ содержалось утверждение о незаконности бездействия конкурсного управляющего «Углетранса». По мнению юристов банка, Олег Хворостинин не соблюдал необходимые требования во время подачи иска компании к фирме УБТ-УВЗ, имеющей отношение к Уралвагонзаводу. «Углетранс» тогда заявлял о долге в 10,3 миллиарда рублей.

В итоге суд эти требования не поддержал, а впоследствии не удовлетворил и жалобу кредитора. Но Западно-Сибирский арбитражный суд принял решение о новом рассмотрении дела.

80% акций основанной в Кузбассе компании «Углетранс» принадлежат Андрею Филиппову, а 20% — Илье Гаврилову. После признания фирмы банкротом оказалось, что она должна разным структурам более 26 миллиардов, сообщает «Коммерсантъ».

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Арбитражный суд#ВТБ#Углетранс
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