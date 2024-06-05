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Published Сегодня, 06:16

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Updated Сегодня, 08:58

Всего в Новосибирске работает семь таких заведений

Coffee Like в Новосибирске внесли в негативный реестр

5 июня 2024, 06:16
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Всего в Новосибирске работает семь таких заведений
Кофейная компания обладает признаками финансового риска, говорится в материалах платформы СПАРК.

ООО «Кофе лайк Новосибирск» включено в негативный реестр платформы СПАРК. Основание послужило заключение регионального управления Федеральной налоговой службы об отсутствии компании по месту юридической регистрации. Кроме того, среди факторов риска, характеризующих деятельность компании, указано то, что последняя имеющаяся в СПАРК бухгалтерская отчетность содержит нулевые показателями, а сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.

Всего в Новосибирске представлено восемь заведений Coffee Like, расположенных в Центральном, Октябрьском и Ленинском районах. Средний чек, по данным сервиса 2GIS, 250 рублей.

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ООО «Кофе лайк Новосибирск» основано в 2014 году и принадлежит Дмитрию Андриянову. Кроме кофейного бизнеса он владеет ООО «Техподшипник-Сервис», которое занимается торговлей запчастями и расходными материалами для машин.

В бухгалтерской отчетности отсутствуют данные о прибыли или убытке по итогам 2023 года, указана только стоимость чистых активов компании — 10 тысяч рублей.

Между тем, в головной компании-франчайзере отрицают какую-либо связь с новосибирским ООО, подчеркивая, что в текущий момент федеральную франшизу в городе развивают три индивидуальных предпринимателя.

«Юридическое лицо ООО „Кофе лайк Новосибирск“ и Андриянов Дмитрий Николаевич не связаны с франчайзинговой сетью Соffee Like…Андриянов никогда не имел и не имеет договора коммерческой концессии и иных отношений с сетью», — пояснила редакции Atas.Info представитель франчайзинговой сети Анастасия Панчук.

Компания Coffee Like была основана в 2013 году в Ижевске, в 2018 ее выкупили совладельцы и топ-менеджеры книжного издательства АСТ. По словам управляющего партнера компании Антона Макарова, в 2023 году количество точек сети в России превысило 1000, а в следующие три года прирост составит еще 1000 заведений.

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