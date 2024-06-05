Coffee Like в Новосибирске внесли в негативный реестр

Компания Coffee Like была основана в 2013 году в Ижевске, в 2018 ее выкупили совладельцы и топ-менеджеры книжного издательства АСТ. По словам управляющего партнера компании Антона Макарова, в 2023 году количество точек сети в России превысило 1000, а в следующие три года прирост составит еще 1000 заведений.