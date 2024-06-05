Скандальных артистов на «Черника Music Fest» не стали отменять в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Ранее жители города были недовольны тем, что в списке приглашенных артистов был репер Элджей, который родом из Новосибирска. В его творчестве углядели пропаганду запрещенных веществ, алкоголя, а также развратный образ жизни и аморальный образ. Аргументом для них было то, что на фестиваль придут дети, которые будут слушать его песни.
Кроме того, среди участников мероприятия также есть артисты DEAD BLONDE и Джарахов, которые якобы высказывались против СВО. В целом, фестиваль общественники назвали «культурной диверсией».
Однако организаторы смогли убедить новосибирские власти, что «Черника Music Fest» и приглашенные артисты не противоречат духовным и нравственным ценностям и не нарушают моральные нормы, пишет «Сибкрай». Министерство культуры региона сообщило, что с организаторами была проведена беседа о недопустимости нарушения закона при организации мероприятий.
Напомним, ранее лидер Союза отцов Сергей Майоров изучил творчество приглашенных артистов. Он назвал их песни вполне приличными. Майоров посетит фестиваль со своей семьей.