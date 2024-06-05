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Фестиваль пройдет 15 и 16 июня

Скандальных артистов на «Черника Music Fest» не стали отменять в Новосибирске

5 июня 2024, 06:14
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Фестиваль пройдет 15 и 16 июня
В Новосибирске утихает скандал с противоречивыми артистами на музыкальном фестивале «Черника Music Fest»: общественники не добились отмены выступлений некоторых артистов.

Ранее жители города были недовольны тем, что в списке приглашенных артистов был репер Элджей, который родом из Новосибирска. В его творчестве углядели пропаганду запрещенных веществ, алкоголя, а также развратный образ жизни и аморальный образ. Аргументом для них было то, что на фестиваль придут дети, которые будут слушать его песни.

Кроме того, среди участников мероприятия также есть артисты DEAD BLONDE и Джарахов, которые якобы высказывались против СВО. В целом, фестиваль общественники назвали «культурной диверсией».

Однако организаторы смогли убедить новосибирские власти, что «Черника Music Fest» и приглашенные артисты не противоречат духовным и нравственным ценностям и не нарушают моральные нормы, пишет «Сибкрай». Министерство культуры региона сообщило, что с организаторами была проведена беседа о недопустимости нарушения закона при организации мероприятий.

Напомним, ранее лидер Союза отцов Сергей Майоров изучил творчество приглашенных артистов. Он назвал их песни вполне приличными. Майоров посетит фестиваль со своей семьей.

«Культурной диверсией» назвали общественники «Черника Music Fest» в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Культура#Общество#Новосибирск#Фестиваль#Концерт
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