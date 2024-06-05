Скандальных артистов на «Черника Music Fest» не стали отменять в Новосибирске

Ранее жители города были недовольны тем, что в списке приглашенных артистов был репер Элджей, который родом из Новосибирска. В его творчестве углядели пропаганду запрещенных веществ, алкоголя, а также развратный образ жизни и аморальный образ. Аргументом для них было то, что на фестиваль придут дети, которые будут слушать его песни.