Сколько получают выпускники новосибирских IT-вузов — рейтинг зарплат

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Среди новосибирских IT-вузов самую высокую строчку (8 место в общероссийском рейтинге) по уровню зарплат занимает Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ). Выпускники вуза рассчитывают на зарплату в 200 тысяч рублей, за год зарплатные ожидания выросли где-то на 10 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что порядка 83% выпускников остаются в городе, где учились.
На 10 месте оказались айтишники, получившие высшее образование в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Они планируют получать около 180 тысяч в месяц (за год планка поднялась на 15 тысяч). При этом около 64% выпускников Альма-матер остались в столице Сибири.
Выпускники Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) со своими зарплатными аппетитами заняли 15 место. Они не против зарабатывать в месяц 150 тысяч рублей (+23 тысячи за год). В Новосибирске остаются жить и работать 82% выпускников.
При составлении рейтинга в расчет брали резюме выпускников вузов периода 2018–2023 годов, размещенные на портале SuperJob. Также в пояснении к рейтингу есть оговорка, что речь идет о зарплатах, которую айтишник может получать в Москве.