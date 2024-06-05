Сколько получают выпускники новосибирских IT-вузов — рейтинг зарплат

На 10 месте оказались айтишники, получившие высшее образование в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Они планируют получать около 180 тысяч в месяц (за год планка поднялась на 15 тысяч). При этом около 64% выпускников Альма-матер остались в столице Сибири.