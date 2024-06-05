atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Сколько получают выпускники новосибирских IT-вузов — рейтинг зарплат

Сколько получают выпускники новосибирских IT-вузов — рейтинг зарплат

5 июня 2024, 13:05
Фото: 1MI
В список вошли 20 ведущих вузов страны, выпускающих IT-специалистов, рейтинг составили аналитики сервиса SuperJob.

Среди новосибирских IT-вузов самую высокую строчку (8 место в общероссийском рейтинге) по уровню зарплат занимает Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ). Выпускники вуза рассчитывают на зарплату в 200 тысяч рублей, за год зарплатные ожидания выросли где-то на 10 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что порядка 83% выпускников остаются в городе, где учились.

На 10 месте оказались айтишники, получившие высшее образование в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Они планируют получать около 180 тысяч в месяц (за год планка поднялась на 15 тысяч). При этом около 64% выпускников Альма-матер остались в столице Сибири.

Выпускники Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) со своими зарплатными аппетитами заняли 15 место. Они не против зарабатывать в месяц 150 тысяч рублей (+23 тысячи за год). В Новосибирске остаются жить и работать 82% выпускников.

4,5 млн взыскали с наследников новосибирского фермера за неиспользованный грант
Узнать подробнее

При составлении рейтинга в расчет брали резюме выпускников вузов периода 2018–2023 годов, размещенные на портале SuperJob. Также в пояснении к рейтингу есть оговорка, что речь идет о зарплатах, которую айтишник может получать в Москве.

Читайте также:
Хорошо быть кисою: эксперты рассказали, что такое фурри и опасны ли ониПьяная девушка на Porsche Cayenne устроила ДТП во дворе новосибирского ЖКНовосибирская область показала научно-технологический потенциал в Москве на ВДНХ
#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Зарплата#IT#Вуз
Подпишитесь
Справляет нужду и грубит: сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске
Сегодня, 08:51
Правила перевозок нарушал владелец сгоревшего под Новосибирском автобуса
Сегодня, 08:50
Пушкин «оплатит» самым умным проезд в новосибирском метро
Сегодня, 07:57
Бывшего главного борца с коррупцией оставили в СИЗО в Новосибирске
Сегодня, 06:58
10 млн рублей пообещали киллерам за убийство бизнесмена из Новосибирска
Сегодня, 04:08
Бывший уголовник сбил пешеходов после скандала на дороге в Новосибирске
Сегодня, 02:50
"