Скотомогильник отравляет жизнь людям в поселке под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Яму с останками скота обнаружили жители поселка Сосновка Новосибирского района на территории фермы на улице Лесопильная. До этого люди неоднократно жаловались на тошнотворный запах, который исходит со стороны хозяйства, и на слив навозной жижи в шаговой доступности от жилых домов.
«Уже просто никаких сил нет. Я больше, чем уверена, что это не единственная яма, которую они выкопали, а потом закопали. Запах просто неимоверный, дышать действительно нечем. Днем иногда его может не быть, но вечерами всегда», — говорит жительница поселка Анна Лынникова.
По словам Анны, люди уже жаловались во всевозможные инстанции. Представители Роспотребназдора приезжали и брали пробы атмосферного воздуха, но результаты анализов не показали ничего тревожного, все показатели находятся в норме.
«Понятно, как замеры воздуха производятся. Сегодня пахнет, а завтра, когда приехали замерять, не пахнет. Но когда я приезжал на место, эта яма была, яма глубокая, но уже накрыта картоном и присыпана землей», — сообщил редакции Atas.Info депутат Кубовинского сельсовета Михаил Каргин.
В сельсовете затруднились пояснить, на каких основаниях и в каком статусе работает ферма. Ранее на этом месте было опытно-производственное хозяйство. Связаться с руководством фермы редакции не удалось.
Михаил Каргин обратился с официальным запросом в областное управление ветеринарии. В ближайшие дни инспекторы ведомства должны побывать в поселке с «профилактическим визитом».
Atas.Info будет следить за развитием ситуации.