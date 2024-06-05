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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:18

На ферме в черте поселка разводят скот

Скотомогильник отравляет жизнь людям в поселке под Новосибирском

5 июня 2024, 04:16
Фото: 1MI
На ферме в черте поселка разводят скот
Хозяйство в поселке Сосновка устроило захоронение останков животных прямо в черте жилой зоны, жалуются местные жители.

Яму с останками скота обнаружили жители поселка Сосновка Новосибирского района на территории фермы на улице Лесопильная. До этого люди неоднократно жаловались на тошнотворный запах, который исходит со стороны хозяйства, и на слив навозной жижи в шаговой доступности от жилых домов.

«Уже просто никаких сил нет. Я больше, чем уверена, что это не единственная яма, которую они выкопали, а потом закопали. Запах просто неимоверный, дышать действительно нечем. Днем иногда его может не быть, но вечерами всегда», — говорит жительница поселка Анна Лынникова.
Яма была заполнена остатками скота и трупами животныхЯма была заполнена остатками скота и трупами животных
Яма была заполнена остатками скота и трупами животных
Фото: предоставлено Анной Лынниковой

По словам Анны, люди уже жаловались во всевозможные инстанции. Представители Роспотребназдора приезжали и брали пробы атмосферного воздуха, но результаты анализов не показали ничего тревожного, все показатели находятся в норме.

«Понятно, как замеры воздуха производятся. Сегодня пахнет, а завтра, когда приехали замерять, не пахнет. Но когда я приезжал на место, эта яма была, яма глубокая, но уже накрыта картоном и присыпана землей», — сообщил редакции Atas.Info депутат Кубовинского сельсовета Михаил Каргин.

В сельсовете затруднились пояснить, на каких основаниях и в каком статусе работает ферма. Ранее на этом месте было опытно-производственное хозяйство. Связаться с руководством фермы редакции не удалось.

Михаил Каргин обратился с официальным запросом в областное управление ветеринарии. В ближайшие дни инспекторы ведомства должны побывать в поселке с «профилактическим визитом».

Atas.Info будет следить за развитием ситуации.

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