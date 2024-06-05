Скотомогильник отравляет жизнь людям в поселке под Новосибирском

Яму с останками скота обнаружили жители поселка Сосновка Новосибирского района на территории фермы на улице Лесопильная. До этого люди неоднократно жаловались на тошнотворный запах, который исходит со стороны хозяйства, и на слив навозной жижи в шаговой доступности от жилых домов.