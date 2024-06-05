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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Свободно гуляющего верблюда заметили в полях под Новосибирском — видео

Свободно гуляющего верблюда заметили в полях под Новосибирском — видео

5 июня 2024, 13:24
Фото: телеграм-канал «ЧП Новосибирск»
В поле в Искитимском районе вновь заметили верблюда. Одиноко гуляющее животное запечатлели жители села Преображенка.

Дело в том, что верблюда видят в непривычной для него среде уже не в первый раз. Ранее двугорбого странника замечали на просторах Ордынского района, потом он также непонятным образом исчезал.

Видео: телеграм-канал «ЧП Новосибирск»

На минувших выходных жители Советского района были обеспокоены, увидев следы медведя. Прибывшие в указанное место специалисты Минприроды подтвердили, что оставленные следы принадлежат именно этому хищнику. Однако, по утверждениям экспертов, опасаться их не стоит. Если мишки и забредают так далеко, то потом возвращаются в привычные места.

Следы медведей заметили возле Новосибирска — на место выехал специалист
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