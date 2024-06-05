Свободно гуляющего верблюда заметили в полях под Новосибирском — видео

На минувших выходных жители Советского района были обеспокоены, увидев следы медведя. Прибывшие в указанное место специалисты Минприроды подтвердили, что оставленные следы принадлежат именно этому хищнику. Однако, по утверждениям экспертов, опасаться их не стоит. Если мишки и забредают так далеко, то потом возвращаются в привычные места.