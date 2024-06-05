Свободно гуляющего верблюда заметили в полях под Новосибирском — видео

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Дело в том, что верблюда видят в непривычной для него среде уже не в первый раз. Ранее двугорбого странника замечали на просторах Ордынского района, потом он также непонятным образом исчезал.
На минувших выходных жители Советского района были обеспокоены, увидев следы медведя. Прибывшие в указанное место специалисты Минприроды подтвердили, что оставленные следы принадлежат именно этому хищнику. Однако, по утверждениям экспертов, опасаться их не стоит. Если мишки и забредают так далеко, то потом возвращаются в привычные места.