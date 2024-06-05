В мировой рейтинг университетов включили сразу два вуза из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет смогли попасть в авторитетный рейтинг QS World University Rankings 2025, крупнейшего в мире источника сравнительных данных о высшем образовании.
В новом рейтинге НГУ стоит на 442 месте, а НГТУ угодил в группу вузов, занявших места с 1201 по 1400-е. Лучшим из университетов России ожидаемо стал МГУ — он на 94 месте.
Первым в рейтинге стал Массачусетский технологический институт, вторым — Имперский колледж Лондона. На третьем месте — Оксфордский университет (Великобритания).