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В мировой рейтинг университетов включили сразу два вуза из Новосибирска

В мировой рейтинг университетов включили сразу два вуза из Новосибирска

5 июня 2024, 10:37
Фото: 1MI
Новосибирские НГУ и НГТУ попали в рейтинг QS World University Rankings 2025, сообщает сайт QS.

Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет смогли попасть в авторитетный рейтинг QS World University Rankings 2025, крупнейшего в мире источника сравнительных данных о высшем образовании.

В новом рейтинге НГУ стоит на 442 месте, а НГТУ угодил в группу вузов, занявших места с 1201 по 1400-е. Лучшим из университетов России ожидаемо стал МГУ — он на 94 месте.

Первым в рейтинге стал Массачусетский технологический институт, вторым — Имперский колледж Лондона. На третьем месте — Оксфордский университет (Великобритания).

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#Юрий Фомиченко#Общество#Рейтинг
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